CAC 40 : la Fed revient à la rescousse

19/07/2019 | 08:37

La Bourse de Paris devrait démarrer dans le vert vendredi matin suite au retournement à la hausse de Wall Street la veille, dans le sillage des déclarations rassurantes de deux membres de la Fed.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - avance de 0,5% à 5578,5 points, annonçant une petite progression à l'ouverture.



Les marchés américains ont renoué avec la hausse hier soir à la faveur de propos encourageants de John Williams, le président de la Fed de New York, et de Richard Clarida, le vice-président de la banque centrale américaine.



Les deux hauts dignitaires ont plaidé pour une intervention 'rapide' de la Réserve fédérale, en amont d'une éventuelle dégradation des indicateurs économiques.



'Cela conduit le marché à se demander si la Fed ne réduira pas ses taux de 50 points de base à la fin du mois, au lieu des 25 points actuellement anticipés par le consensus', explique un opérateur.



D'autres stratèges estiment au contraire que les marchés boursiers sont désormais mûrs pour une consolidation.



'La saison des résultats aux Etats-Unis n'a pas débuté du bon pied et la soudaine belligérance de l'administration à l'égard de la Chine a émoussé l'optimisme qui avait suivi le sommet du G20', fait valoir Kyle Rodda, analyste chez IG.



'Les valorisations des actions américaines (...) sont tendues et les indicateurs techniques suggèrent l'existence d'un marché survendu depuis déjà quelque temps', ajoute-t-il.



'Une amélioration des perspectives des résultats est donc toujours la condition à une poursuite du rally boursier', conclut le spécialiste.



D'un point de vue technique, le CAC 40 se trouve désormais à la croisée des chemins, à un niveau à peine supérieur à la barre symbolique des 5500 points.



D'après les équipes de Cholet Dupont, le marché parisien a désormais le choix entre une accentuation des prises de profits vers la cible inférieure des 5486 points, ou un retour dans le cadre bien défini, avec les 5625 points comme borne haute.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.