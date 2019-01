CAC 40 : la Pomme fragilisée, Paris en souffrance

03/01/2019 | 11:11

Deuxième séance de l'année, deuxième baisse en vue pour le CAC 40 : l'indice phare de la place de marché parisienne recule en effet de -1% ce matin, revenant sur le niveau peu engageant des 4.640 points.



De fait, le moral des investisseurs est plombé par le sévère avertissement sur résultats publié par Apple hier soir. Dans une lettre adressée aux investisseurs, le directeur général Tim Cook a en effet déclaré attendre désormais un chiffre d'affaires de l'ordre de 84 milliards de dollars sur le trimestre écoulé. Il anticipait jusqu'alors 89 à 93 milliards. Apple va donc rater le bas de fourchette de son estimation initiale, et de loin !



Tim Cook justifie cet abaissement notamment par un 'impact significativement plus important que prévu' de la faiblesse de certaines économies émergentes, en particulier de la Chine, qui a fortement pénalisé les revenus d'iPhones. Une explication qui n'empêche de décrocher, en préouverture à New York, de près de -8%.



'Les contrats à terme sur actions américaines et les actions asiatiques ont pris peur ce matin après qu'un rare avertissement concernant les revenus provenant d'Apple se soit rajouté aux inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance mondiale, la baisse des bénéfices et les marchés des changes. Apple a notamment souligné le ralentissement de la croissance chinoise et les tensions commerciales sino-américaines, exacerbant les préoccupations des investisseurs quant à la santé de l'économie mondiale', ajoute ce matin Saxo Banque.



Du reste, si Apple est contraint de lancer un avertissement sur ses résultats, d'autres 'profit warnings' pourraient peut-être suivre. Le tout à quelques semaines d'une saison des comptes trimestriels qui s'annonce mouvementée.



Du côté des statistiques, cet après-midi aux Etats-Unis seront dévoilés les résultats de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé -à la veille du rapport officiel du Département du Travail-, puis l'indice ISM manufacturier pour décembre.



S'agissant des changes, l'euro s'affiche à 1,1383 dollar (+0,4%). Quant au Brent, il est relativement stable, à 54,76 dollars.



Du côté des entreprises dans l'actualité, forcément, avec l'avertissement d'Apple, les valeurs technologiques font grise mine un peu partout dans le monde. À Paris, STMicroelectronics perd ainsi -7,4%.



DBV Technologies s'installe en tête du SBF 120, avec un +15% dans l'escarcelle. Le groupe a annoncé ce matin plusieurs nominations, saluées par Portzamparc, dont celle-ci : administratrice depuis 2017 et forte 'de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des opérations industrielles globales', Julie O'Neill sera chargée de la 'qualité'. Elle supervisera également 'le nouveau dépôt prévu de la demande d'autorisation de mise sur le marché (BLA) pour Viaskin Peanut chez les enfants âgés de 4 à 11 ans'.



Genfit a annoncé la signature d'un accord de licence avec Covance, branche de LabCorp spécialisée dans le développement de médicaments, pour faciliter l'accès des acteurs et du marché de la recherche clinique à un test de diagnostic hépatique innovant de la NASH. Le titre réagit bien, +4,3%.





