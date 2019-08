CAC 40 : la Réserve Fédérale suscite la déception

01/08/2019 | 08:32

La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse jeudi matin, les investisseurs se montrant déçus par les décisions annoncées par la Réserve fédérale américaine hier soir.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40, échéance août, rétrocède 0,2% à 5506,5 points, laissant augurer un début de séance négatif.



La Fed a officialisé, comme prévu, sa première baisse de taux depuis la crise financière de 2008, tout en se refusant à entamer un cycle de réduction du loyer de l'argent.



Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine, s'est simplement borné à concéder que la Fed n'excluait pas de nouvelles baisses de taux, en fonction de l'évolution de l'inflation



'Il est évident que Powell & Co. ne veulent pas s'engager sur un calendrier de baisses des taux, ce qui a déçu le marché et laisse deviner une approche plutôt restrictive ('hawkish') selon nous', estiment aujourd'hui les analystes de Danske Bank.



'De manière assez surprenante, la Fed a également décidé de mettre fin à son programme de réduction du bilan, et ce avec deux mois d'avance', fait remarquer la banque danoise.



Cette déception - ou syndrome du 'fait accompli' - s'est soldé par la pire séance à Wall Street depuis le 31 mai, l'indice Dow Jones ayant lâché plus de 1,2% au terme des échanges hier soir.



En Europe, cette première séance du mois d'août sera marquée par la publication des indices d'activité PMI pour l'industrie manufacturière, qui ne devrait pas faire apparaître beaucoup de changement au sein du secteur.



Au Royaume-Uni, le comité stratégique de la Banque d'Angleterre (BoE) se réunit aujourd'hui, un événement important en vue de la sortie programmée du pays de l'Union Européenne en date du 31 octobre.



Aux Etats-Unis sont attendus les chiffres des inscriptions aux allocations chômage, ainsi que l'ISM manufacturier.



Une nouvelle salve de résultats (AXA, BMW, Generali, Shell, Siemens,...) est également attendue aujourd'hui.



