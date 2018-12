CAC 40 : la baisse devrait se poursuivre

06/12/2018 | 08:35

La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse jeudi, prolongeant son repli de la veille en attendant la réouverture de Wall Street après la journée d'hommage à George Bush Sr. hier et la publication d'une série d'indicateurs américains.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - abandonne 47 points à 4888,5 points, annonçant un début de séance en territoire négatif.



En cédant 1,4% hier soir, le marché parisien avait quasiment fini au plus bas du jour, à 4944 points, mais ne s'en était pas trop mal tiré au vu des pertes de plus de plus de 3% affichées à Wall Street mardi soir.



Reste que le CAC vient de reperdre plus de 3% en ligne droite et que le mois de décembre est repassé négatif, ce qui devrait pousser l'indice vers un re-test des 4925 points, son plancher du 20 novembre.



'Le moral des investisseurs reste à la lourdeur et les places asiatiques évoluaient dans le rouge ce matin', notent les analystes de Danske Bank.



Après une baisse de 2,4% mercredi, la Bourse de Tokyo lâchait à nouveau plus de 1,9% ce jeudi.



'La dernière vague d'inquiétude est liée aux affaires commerciales, après que le directeur financier du géant chinois Huawei, Wanzhou Meng, a été arrêté par les autorités canadiennes à la suite d'une demande d'extradition émanant des Etats-Unis,' explique Danske Bank.



'Son arrestation soulève un certain nombre de questions sur les perspectives d'un accord commercial sino-américain, même si des commentaires encourageants avaient été formulés des deux côtés du Pacifique hier', poursuit la banque danoise.



Sur le marché pétrolier, le baril de brut léger américain recule de 1,1% à 52,3 dollars en attendant les annonces de l'OPEP, qui se réunit aujourd'hui à Vienne.



De nombreuses statistiques figurent à l'agenda du jour, dont les derniers chiffres de la productivité et les commandes à l'industrie.



Quelques indicateurs dont la parution était prévue hier - comme l'enquête ADP ou l'indice ISM non-manufacturier - devraient également tomber aujourd'hui.



