CAC 40 : la capitulation est-elle terminée?

17/03/2020 | 08:39

La Bourse de Paris devrait tenter de se stabiliser mardi matin après avoir déjà réussi à enrayer sa baisse hier (-5,75%) et préservé le seuil des 3800 points, un point technique jugé important.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin mars - reprend 112,5 points à 3987 points, laissant entrevoir une ouverture en hausse de



Un rebond qui reste bien anodin au vu de la chute abyssale du marché parisien au cours des dernières semaines.



Le CAC 40 s'est en effet effondré de plus de 36% en un mois, un plongeon inédit depuis le krach boursier de 1929.



Les investisseurs vont maintenant chercher à déterminer si la capitulation est terminée et si les cours actuels présentent d'éventuelles opportunités d'achat pour le long terme.



'Au prix où ces lignes sont rédigées (3635), le CAC 40 a perdu 40% en un mois', souligne Vincent Ganne, analyste marchés chez TradingView.



'Cela signifie donc que le marché considère que la valeur actuelle des profits futures des entreprises du CAC 40 a baissé de 40% par rapport à l'avant choc. Est-ce la réalité? Nous ne le savons pas', reconnaît-il.



L'analyste note toutefois que les statistiques chinoises pour les mois de janvier et février ont démontré que le confinement total avait généré une baisse de 70% en moyenne des activités industrielles.



'Une valeur actualisée des flux futures en baisse de 50% donne un cours du CAC 40 à 3000 points', donne-t-il comme exemple.



La séance noire de la veille s'est terminée sur une petite lueur d'espoir: beaucoup d'entreprises ont vu leur cours atteindre des niveaux seulement imaginables en cas de faillite.



Or, il se profile des soutiens illimités de la part des banques centrales, qui pourraient passer par des nationalisations, et le G7 a assuré hier que des décisions globales seraient prises afin d'empêcher une récession mondiale.



Tous les stratèges insistent sur le fait qu'un confinement de plusieurs semaines devrait permettre d'endiguer la propagation de pandémie, l'endiguer puis la stopper.



Les derniers chiffres publiés par l'Italie semblent aller dans ce sens.



Quelque 27,980 cas étaient recensés hier dans la péninsule, un chiffre en augmentation de 13%, mais qui marque un ralentissement encourageant par rapport à la tendance qui était en place dans le pays depuis la fin janvier.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.