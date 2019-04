CAC 40 : la consolidation devrait se poursuivre

09/04/2019 | 08:35

La Bourse de Paris devrait poursuivre sa consolidation dans les premiers échanges mardi en attendant les nombreux rendez-vous prévus d'ici à la fin de la semaine.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - échéance avril - recule de neuf points à 5452,5 points, annonçant une ouverture en territoire négatif.



Le marché parisien avait fini sur une note légèrement négative hier soir, avec un écart toutefois inférieur à 0,1% en clôture, ce qui n'a pas empêché l'indice phare d'inscrire un nouveau record annuel à 5486,6 points dans le courant de l'après-midi.



Les places boursières mondiales semblent s'en remettre à leur inertie haussière des 15 semaines précédentes, dans l'attente notamment les premiers résultats d'entreprises qui seront publiés en fin de semaine aux Etats-Unis.



Certains analystes évoquent par ailleurs un 'air de printemps' qui commence à souffler sur les marchés.



'Trois statistiques publiées la semaine passée (PMI chinois, production industrielle en Allemagne et créations d'emplois aux Etats-Unis) ont donné l'espoir d'une stabilisation de l'économie mondiale après les signaux préoccupants des derniers mois', souligne un trader.



La journée de demain s'annonce en tous points décisive, avec la tenue d'un sommet extraordinaire sur le Brexit, la réunion de la BCE et la parution des dernières 'minutes' de la Fed.



Vendredi, les opérateurs prendront connaissance des résultats trimestriels des banques américaines JPMorgan Chase et Wells Fargo, toujours très suivies par les marchés.



Pour l'instant, l'indice CAC 40 semble évoluer dans une étroite fourchette de cotation et ne donne aucun signe de faiblesse.



'La tendance reste haussière au-dessus des 5449 points et seul l'enfoncement de ce niveau militerait pour quelques dégagements en direction des 5433/5415 points', expliquent ainsi les analystes de Cholet Dupont.



