CAC 40 : la courbe des taux préoccupe les investisseurs

29/05/2019 | 08:29

La Bourse de Paris devrait ouvrir en net repli mercredi matin suite à la grosse désillusion subie par Wall Street en seconde partie de séance la veille.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison juin - lâche 31,5 points à 5243 points, annonçant une baisse marquée à l'ouverture.



La Bourse de New York a perdu confiance mardi et abandonnait près de 1% au coup de cloche final, pour désormais s'engager sur la pente glissante d'une sixième semaine consécutive de baisse.



Les marchés américains - qui avaient démarré la séance dans le vert au retour du week-end de Memorial Day - ont perdu du terrain au fur et à mesure que reculait le taux de référence sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette des Etats-Unis à 10 ans.



Le '10-year Bond' est ainsi descendu jusqu'à 2,261%, son plus bas niveau depuis septembre 2017, ce qui constitue pour certains analystes un signal d'alarme, voire une configuration de marché pré-récesionniste.



'Les craintes qui entourent la croissance mondiale sur fond de guerre commerciale prolongée entre les Etats-Unis et la Chine font que les opérateurs se reportent sur le compartiment obligataire', explique-t-on chez IG.



Ce report vers les valeurs refuge devraient se confirmer en Europe alors que la nervosité grandit vis-à-vis de l'Italie, menacée par la Commission européenne d'une amende de trois milliards d'euros pour non respect des règles communautaires en matière de déficit budgétaire.



Cette configuration laisse redouter de nouveaux dégagements et un fin de mois boursier au plus bas.



Si la tendance reste légèrement haussière au-dessus des 5285 points, l'incapacité du CAC à déborder le niveau des 5355-5375 points pourrait en effet finir par ramener l'indice parisien sur le support des 5205 points, avertit Kiplink.



