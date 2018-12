CAC 40 : la dynamique demeure négative

18/12/2018 | 08:35

La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse mardi matin, dans le sillage de Wall Street, qui a subi un nouveau 'sell-off' généralisé hier soir.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - recule de 16,5 points à 4776 points, signe avant-coureur d'une ouverture négative.



Les marchés d'actions américains ont signé une seconde séance de correction lundi.



Après des pertes de 2% vendredi, la chute s'est accélérée hier, avec un repli de 2,1% pour le Dow Jones. Le Nasdaq (-2,3%) valide, lui, la cassure du support de 6870 points, son plancher annuel.



Le plus inquiétant peut-être, c'est que la totalité des secteurs d'activité, même les plus défensifs, ont chuté ce lundi à New York.



Loin du 'rally' de Noël escompté, Wall Street se dirige donc vers sa pire performance pour un mois de décembre depuis la chute de 7% de décembre 2002, une année noire pour les marchés financiers.



Il est vrai que les investisseurs sont incités à la prudence à la veille de la décision de la Fed, qui devrait de nouveau relever ses taux mercredi.



Si ce tour de vis semble déjà acté, tout l'enjeu est de savoir si la Fed indiquera qu'il serait judicieux de faire 'une pause' dans son cycle de resserrement monétaire.



Dans ce contexte, les intervenants seront particulièrement attentifs aux indicateurs économiques qui seront publiés dans la journée.



Aux Etats-Unis sont attendus les derniers chiffres du secteur immobilier. En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires devrait ressortir en baisse, victime du climat commercial tendu au niveau mondial.



Pour les analystes de Cholet Dupont, la dynamique demeure clairement négative sous les 4875 points, voire sous les 4850 points.



'L'indice parisien pourrait tester prochainement les 4730 points, récents plus bas', prédit le gérant parisien.



'Cette zone de cours devra impérativement engendrer une réaction positive sous peine d'assister à une poursuite des dégagements en direction des 4700 points dans un premier temps', avertit-il.



