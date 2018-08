CAC 40 : la dynamique haussière toujours pas enrayée

28/08/2018 | 08:24

La Bourse de Paris devrait débuter dans le vert mardi matin en l'absence de facteurs susceptibles d'enrayer la dynamique haussière du marché, au lendemain de nouveaux records à Wall Street.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - avance de cinq points à 5482,5 points, annonçant une ouverture plutôt favorable.



Le S&P 500 et le Nasdaq ont inscrit lundi de nouveaux plus hauts historiques de clôture, l'indice technologique ayant même terminé pour la première fois de son histoire au-delà du seuil des 8000 points.



La tendance a été soutenue par la perspective de la signature d'un nouvel accord bilatéral entre les Etats-Unis et le Mexique, dans le cadre de l'Association de libre-échange nord-américaine (ALENA).



Certains observateurs évoquent également la possibilité d'un prochain accord avec le Canada.



'Quand on y pense, il ne manque plus maintenant qu'une solution au bras de fer commercial entre les Etats-Unis et la Chine', commentent ce matin les équipes de Danske Bank.



'Mais c'est peut-être l'objectif stratégique de Trump d'isoler la Chine afin de mettre un maximum de pression sur Pékin et l'obliger à certaines concessions en vue d'arriver à un accord', explique la banque danoise.



En l'absence d'indicateurs économiques importants ce mardi, les volumes devraient encore rester particulièrement réduits.



L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board paraîtra dans l'après-midi, mais les investisseurs attendent surtout les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et en zone euro qui seront publiés d'ici à la fin de la semaine.



D'un point de vue technique, le franchissement de la résistance majeure des 5425 points doit désormais se suivre d'un débordement des 5480 points pour permettre un test rapide de l'objectif des 5505 points, préviennent les chartistes.



