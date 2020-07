CAC 40 : la hausse, malgré l'absence de catalyseur

06/07/2020 | 08:45

La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse lundi matin, l'absence de catalyseur alors que Wall Street était fermée vendredi n'empêchant pas le marché de poursuivre le mouvement haussier entamé au début du printemps.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison juillet -avance de 97 points à 5087 points, annonçant un début de semaine dans le vert.



Sachant que la saison des résultats n'a pas encore débuté et qu'aucun indicateur économique majeur - hormis peut-être l'ISM non-manufacturier - ne figure à l'agenda de la semaine, les investisseurs ne disposent d'aucun relais pour porter les marchés plus en avant.



En l'absence de données macroéconomique importantes ou d'événements politiques de premier plan, l'attention continue donc de se focaliser sur la situation sanitaire, en particulier aux Etats-Unis.



'Le fort accroissement du nombre de cas de coronavirus depuis une quinzaine de jours fait craindre que les ménages restreignent à nouveau leur activité et leurs dépenses', rappellent les équipes d'Oddo BHF.



Bon nombre d'analystes font valoir que la poursuite du redressement économique dans le monde dépend de la maîtrise du Covid-19.



'Entre fin de la première vague et absence de seconde vague, nous restons sur une séquence où le médical continue de piloter l'économie', renchérit-on chez Amplegest.



'Nous sommes donc condamnés à court terme à scruter les chiffres américains de contamination en espérant pour tous une stabilisation prochaine', explique la société de gestion.



Dans ces conditions, les investisseurs semblent faire le pari que les autorités prolongeront, voire accroîtront, leur soutien aux entreprises et aux consommateurs éprouvés par la crise.



'Face aux sombres perspectives du marché de l'emploi, des mesures s'imposent pour stimuler les dépenses de consommation et ainsi soutenir la reprise économique', estime-t-on chez BNP Paribas.



Privé de Wall Street, le marché parisien avait consolidé de 0,8% à 5007 points vendredi, tout en réussissant à préserver le seuil psychologique des 5000 points.



La faiblesse des volumes échangés montrait toutefois qu'un certain calme s'était déjà installé sur le marché.



A en croire les analystes techniques de Kiplink Finance, le CAC 40 demeure installé dans une dynamique favorable.



'Graphiquement, une seconde phase s'ouvre avec pour objectif de revenir sur le point ultime de court terme à 5250 points', souligne le gestionnaire parisien.



'Pour espérer matérialiser durablement cette séquence positive, l'indice CAC 40 va devoir confirmer rapidement ce rebond sur le niveau pivot des 5040 points', prévient-il.



Kiplink note que que l'indice vedette parisien devra néanmoins veiller à ne pas retomber trop rapidement sur le support intermédiaire des 4950 points.



