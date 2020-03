CAC 40 : la panique emporte tout, retour sous 3.760 points

16/03/2020 | 10:46

Vers un nouveau lundi noir ? Peu après 10h30, la Bourse de Paris recule en effet de -8,9%, dans un marché rendu nerveux par la rapide propagation du Covid-19 dans le monde occidental et les informations sur un potentiel confinement total de la population en France.



Le CAC s'affiche ainsi à 3.755 points, ne reprenant pas pied après sa chute abyssale de -20% la semaine passée.



Le week-end écoulé a été marqué par une montée en flèche des niveaux d'alertes au niveau mondial, la plupart des pays européens demandant désormais à leurs populations de se confiner chez elles.



Les restaurants, les bars et les autres commerces non essentiels ont fermé leurs portes en Europe et les États-Unis se dirigent sans doute vers le même type de mesures dans les jours qui viennent. 'En ce début de semaine, les marchés vont devoir encaisser les fermetures d'entreprises, les fermetures de frontières, et la panique engendrée par l'épidémie de coronavirus à travers le monde', commente Nicolas Chéron, le responsable de la recherche marchés chez Binck.fr.



La Fed a annoncé dimanche qu'elle avait décidé d'abaisser ses taux directeurs à des niveaux proches de zéro et dévoilé 700 milliards de dollars de nouveaux rachats d'actifs. Aucun effet sur les contrats futurs américains : ceux-ci s'enfoncent dans le rouge après avoir été mis en mode 'coupe circuit' cette nuit.



'Le geste rapide de la Fed pourrait être catastrophique si la pandémie venait à se poursuivre car cela restreint les possibilités de la réserve fédérale américaine pour rassurer les marchés', avertit Vincent Boy, analyste chez IG.



Du côté des statistiques, seul figure à l'agenda de ce matin l'indice Empire State de la Fed de New York.



On prendra ensuite connaissance, cette semaine, de l'indice ZEW en Allemagne, des données sur l'immobilier aux États-Unis, ou encore de l'indice de la Fed de Philadelphie.



Dans l'actualité des valeurs, forcément, la chute est générale et les informations communiquées ce matin sont largement dominées par l'adaptation au coronavirus.



En raison de la propagation du coronavirus, la Compagnie des Alpes annonce par exemple la fermeture temporaire de l'ensemble de ses parcs de loisirs et, en lien avec les autorités délégantes, la fin de la saison des domaines skiables.



Thales, Telstra, Microsoft et Arduino annoncent qu'ils viennent de déployer la solution 'IoT SAFE' de la GSMA pour faire face à la fragmentation du marché des dispositifs IoT (Internet des Objets) et fournir une sécurité IoT efficace et solide.



Estimant qu'à date, ses hypothèses de trafic 2020 ne sont plus pertinentes, ADP considère qu'il ne sera pas possible d'atteindre les prévisions d'EBITDA 2020 si la tendance observée sur les 14 premiers jours de mars se poursuivait et, a fortiori, si elle devait s'amplifier. Il est par ailleurs trop tôt pour estimer les impacts de la situation sur les objectifs 2016-2020 du plan Connect 2020. ADP communiquera ultérieurement sur des prévisions révisées et fera, en tout état de cause, un point d'étape au plus tard lors du point d'activité du 23 avril.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.