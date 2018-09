CAC 40 : la pause devrait se poursuivre

25/09/2018 | 08:25

La Bourse de Paris devrait rester orientée en légère baisse mardi matin, poursuivant sa pause après avoir enchaîné neuf séances de progression sur 11.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - cède 4,5 points à 5460,5 points, annonçant un début de séance prudent.



Après un gain de 2,6% la semaine dernière et de 3,6% depuis le début du troisième trimestre, le marché parisien consolide, alors que la Réserve fédérale doit ouvrir ce mardi deux journées de débats.



La réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) devrait se terminer demain par un nouveau relèvement de taux.



'La Fed ne s'arrêtera uniquement de relever ses taux lorsque la croissance du marché de l'emploi commencera à ralentir', prédisent les équipes de Commerzbank.



Pour la banque allemande, la banque centrale ne lèvera le pied qu'au moment où les créations d'emplois aux Etats-Unis reviendront dans la zone des 100.000 postes créés par mois.



En attendant, la bonne santé du marché du travail et la vigueur de l'inflation devraient alimenter les perspectives de resserrement monétaire, prévient Commerzbank, ce qui devrait à son tour générer de la volatilité sur les marchés d'actions, indique la banque.



'Les secteurs défensifs comme l'alimentation ou l'immobilier devraient être les premiers à en souffrir', anticipe l'établissement germanique.



Après les nombreux records de la semaine passée, les marchés américains restent eux aussi orientés dans le rouge, le Dow Jones ayant subi hier une consolidation appuyée avec une perte de près de 0,7%.



Le brut léger américain, livraison octobre, reprend 0,4% à 72,4 dollars.



L'euro se stabilise et s'échange à 1,1745 pour un dollar en attendant le verdict de la Fed.



