CAC 40 : la progression devrait se poursuivre

05/11/2020 | 08:44

La Bourse de Paris devrait poursuivre sa progression jeudi matin au lendemain d'une journée exceptionnelle à Wall Street et dans l'attente des annonces de la Fed, prévues plus tard dans la soirée.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance novembre - s'adjuge 17 points à 4936,5 points, annonçant une poursuite de la nette hausse de la veille (+2,4%).



Les marchés américains ont signé hier une séance sensationnelle, où toutes les classes d'actifs ont progressé simultanément, des actions au pétrole en passant par les bons du Trésor.



Si le Dow Jones a réduit ses gains de moitié sur le finish, l'indice industriel conservait encore une avance de près de 1,4% à la clôture et le S&P 500 engrangeait 2,2%, tandis que le Nasdaq Composite bondissait de presque 4% dans le sillage des infatigables 'GAFAM'.



La Bourse de New York s'est envolée malgré la matérialisation du pire scénario électoral, à savoir un résultat qui s'annonce particulièrement serré, même si les décomptes semblent pour l'instant favorables à Joe Biden.



Selon les estimations du New York Times, Joe Biden bénéficierait désormais du soutien de 253 grands électeurs sur 270 nécessaires pour emporter la course, contre 214 pour le président républicain sortant Donald Trump.



Mais même en imaginant une confirmation du scrutin, le Sénat et la Chambre des représentants seront de deux couleurs différentes, ce qui constitue, là encore, le pire scénario possible.



'Cela veut dire que Biden deviendra une sorte de 'canard boiteux' en termes de politique intérieure, incapable d'instaurer les hausses d'impôts, les dépenses d'infrastructures, les investissements dans les énergies vertes et la réforme de la santé qui figurent dans son programme', prévient Danske Bank.



La réunion de la Fed se déroule donc dans un contexte délicat, puisque le nom du prochain président américain ne sera sans doute pas connu avant tard ce soir.



'Jerome Powell devrait essentiellement rappeler que les perspectives conjoncturelles restent incertaines et dépendantes de l'évolution de l'épidémie', prédit-on chez Aurel BGC.



'Il devrait aussi lancer un appel pour que le Congrès vote rapidement un plan de soutien à l'activité économique et répéter qu'il ne faut pas avoir peur de 'faire trop' plutôt que 'pas assez'', ajoute le courtier parisien.



