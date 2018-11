CAC 40 : la prudence domine avant le G20

30/11/2018 | 08:30

La Bourse de Paris se dirige vers une ouverture en légère hausse vendredi, la prudence dominant avant le sommet du G20 qui devrait être largement consacré aux tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - avance de 9,5 points à 5001,5 points, signe avant-coureur d'un début de séance en modeste progression.



Le sommet du G20 - qui se réunit vendredi et samedi à Buenos Aires en Argentine - s'annonce une nouvelle fois très tendu, mais les investisseurs attendent cette fois des avancées sur les questions commerciales.



D'après le Wall Street Journal, Washington et Pékin réfléchiraient actuellement à un accord transitoire qui verrait les Etats-Unis geler leurs droits de douane majorés sur les produits chinois en échange d'un certain nombre de contreparties économiques.



Les investisseurs, lassés de voir les tensions commerciales peser sur les marchés financiers depuis de longs mois, semblent avoir bon espoir qu'un accord soit trouvé.



'En dépit des nombreux signaux contradictoires envoyés ces derniers jours, nous nous en tenons à une probabilité de 60% qu'un cessez-le-feu soit signé dans la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine à l'issue de ce week-end', assurent les équipes de Danske Bank.



'Ce serait une bonne chose pour les marchés', ajoute la banque danoise.



Pour le CAC, qui patine depuis le début de l'automne, de bonnes nouvelles seraient l'occasion d'enfin décoller au-delà des 5000 points, voire peut-être de déclencher un rally de fin d'année en direction des 5100 points.



