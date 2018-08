CAC 40 : la prudence est reine avant les 'minutes' de la Fed

22/08/2018 | 15:32

La Bourse de Paris évolue toujours sur une note de prudence, avançant de +0,2% peu après 15 heures.



Cette journée sera notamment marquée par la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine.



Les 'minutes' du comité de politique monétaire de la Fed des 31 juillet et 1er août seront en effet publiées dans la soirée. Elles devraient confirmer la volonté de l'institution de continuer à rehausser ses taux.



'Tout le monde s'attend à deux nouveaux relèvements d'ici à la fin de l'année, donc les investisseurs seront surtout attentifs aux commentaires ayant trait à la réduction de la taille de son bilan et à son calendrier monétaire pour le futur', commente-t-on chez Danske Bank.



En attendant, le CAC 40 s'affiche à 5.418 points, dans la continuité de sa journée haussière d'hier.



'La tendance de fond se confirme et la configuration graphique se renforce à l'approche des premières résistances à 5.425 et 5.450 points. Pour valider cette séquence haussière l'indice phare se doit de déborder en clôture la résistance majeure des 5.480 points. Sans tomber dans l'euphorie, le bon alignement des moyennes mobiles et le raffermissement des indicateurs techniques incitent à une extension haussière du mouvement', notaient ce matin les équipes de Kiplink.



Les chiffres des ventes de logements anciens, qui permettront d'en savoir plus sur un éventuel ralentissement du marché de l'immobilier aux États-Unis, seront bientôt communiqués. On connaîtra par ailleurs le niveau des stocks de pétrole américains.



Sur le marché des changes, l'euro avance (+0,3%), après une matinée dans le rouge. La monnaie unique européenne s'échange contre 1,1607 dollar. Le Brent avance, lui, de +1,7%, positionné à 74,05 dollars.



Côté valeurs, Ingenico Group (stable) annonce qu'il va fournir des services de conseil et de traitement de paiements à Trip.com, une des premières agences mondiales de voyage sur Internet et filiale de Ctrip Group, deuxième société mondiale de réservation de voyages.



EOS imaging a annoncé l'installation de son système EOS au Methodist Dallas Medical Center, sa 100ème mise en service aux États-Unis et la dixième au Texas, reflétant l'adoption croissante de la technologie en tant que standard de soin dans les centres orthopédiques. Le titre gagne 8,3%.



Dolphin Intégration a indiqué que le Tribunal de Commerce de Grenoble s'était prononcé, dans un jugement en date du 21 août, en faveur de l'adoption d'un plan de cession totale des actifs et du fonds de commerce de la société, à l'exclusion de tout plan de continuation.



L'offre conjointe présentée par Soitec et MBDA France a retenu toute l'attention du Tribunal de Commerce. Ces deux sociétés entreront en jouissance du fonds de commerce à compter de ce mercredi 22 août.



Ainsi, le titre Soitec gagne 4%, plus forte hausse du SBF 120.





