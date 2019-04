CAC 40 : la saison des résultats démarre aujourd'hui

12/04/2019 | 08:35

La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note stable vendredi matin, reprenant son souffle avant le début de la saison des résultats, après avoir signé de nouveaux records annuels la veille.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison avril - grignote un petit point à 5481 points, annonçant un début de séance inchangé ou presque.



La saison des résultats démarre ce vendredi à Wall Street et les bénéfices des entreprises du S&P 500 sont attendus en moyenne en baisse de 2% au premier trimestre.



Ce sont les poids lourds bancaires JPMorgan et Wells Fargo qui donneront à l'heure du déjeuner le coup d'envoi des publications en dévoilant leurs comptes trimestriels.



'La saison des résultats va constituer le premier test pour le rally boursier du début d'année', préviennent les analystes de Capital Economics.



Si le marché parisien n'affiche qu'un bilan légèrement favorable depuis le début de la semaine, il s'adjuge encore plus de 15% depuis le début de l'année.



Hier, le CAC 40 a inscrit un nouveau plus haut annuel à 5499 points avant d'en terminer à 5486 points.



De solides publications trimestrielles le propulseraient sans nul doute en direction de son objectif des 5515 points.



Après plusieurs journées chargées en rendez-vous économiques, cette dernière séance de la semaine s'annonce en revanche moins riche en indicateurs.



La statistique la plus suivie sera certainement l'indice de confiance des consommateurs du Michigan, attendu en léger repli à 98 au mois d'avril contre 98,4 le mois précédent.



