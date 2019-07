CAC 40 : la situation pourrait se débloquer

15/07/2019 | 08:26

La Bourse de Paris devrait démarrer en petite hausse lundi à l'ouverture avant le coup d'envoi de la saison des résultats d'entreprises aux Etats-Unis, qui débute alors que Wall Street évolue à des plus hauts historiques.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 affiche un gain de presque 0,2% à 5582 points, annonçant un début de séance plutôt favorable.



Le groupe bancaire Citigroup sera le premier grand nom de la cote américaine à publier ses résultats trimestriels aujourd'hui à l'heure du déjeuner.



Suivront dès demain Johnson & Johnson, JPMorgan, Morgan Stanley, Netflix et Wells Fargo, puis d'autres groupes tels American Express ou IBM au fil de la semaine.



Cette nouvelle saison de résultats pourrait réveiller quelques inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance mondiale, opportunément mises de côté au cours des dernières semaines.



Selon les estimations collectées par FactSet, les bénéfices des entreprises cotées devraient avoir baissé de 3% sur un an au deuxième trimestre.



Les marchés américains ont pourtant signé toute une série de records historiques la semaine passée, portés par des anticipations d'une politique accommodante de la part de la Fed.



Malgré la pleine forme de Wall Street, le marché parisien reste, lui, prisonnier depuis dix séances d'un corridor allant de 5550 à 5620 points.



La zone des 5600 points continue de faire figure de résistance de

moyen terme, mais la publication des premiers trimestriels américains pourrait débloquer la situation.



Le scénario basculerait côté consolidation si le palier des 5500/5490 points devait être enfoncé, avertissent toutefois les spécialistes.



