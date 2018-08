CAC 40 : la tendance haussière reste d'actualité

27/08/2018 | 11:13

La Bourse de Paris ouvre cette semaine en territoire positif, confirmant ainsi une tendance haussière restant plus que jamais en place après les nouveaux records atteints à New York vendredi.



Ainsi, peu après 11 heures, le CAC 40 avance de +0,4%, porté à 5.450 points. La cible des 5.480 points reste donc d'actualité.



'Une accélération et un débordement des bornes à 5.425 et 5.450 points devrait permettre un test rapide de l'objectif moyen terme à 5.505 points. Graphiquement et même si la dynamique haussière des dernières séances reste faible, l'indice parisien s'affirme sur son haut de canal ascendant correspondant à la borne haute (5.450 points) de la moyenne mobile à 20 jours', analysent ce matin les équipes de Kiplink.



Les volumes s'annoncent cependant encore limités ce jour à Paris, mois d'août oblige, mais aussi en raison de la fermeture des marchés britanniques en raison du 'Summer bank Holiday'.



La seule donnée statistique du jour était l'indice Ifo allemand. L'institut économique basé à Munich a ainsi fait savoir que son indice du sentiment des milieux d'affaires allemands s'est accru de 2,1 points à 103,8 au mois d'août, là où les économistes anticipaient en moyenne une quasi-stagnation.



L'institut explique que les entreprises allemandes se montrent un peu plus satisfaites des conditions d'activité actuelles (+1 point à 106,4) mais sont surtout plus optimistes pour ce qui est de l'avenir (+3 points à 101,2).



Les investisseurs prendront ensuite connaissance, d'ici à la fin de la semaine, des derniers chiffres de l'inflation dans la zone euro et aux États-Unis, qui permettront d'en savoir plus sur l'évolution de la politique monétaire dans les deux régions.



Du côté des changes, l'euro s'affiche à 1,1611 dollar (-0,1%). Le Brent, lui, avance de +0,4%, à 75,66 dollars.



Sur le front des valeurs, le podium du CAC 40 est occupé par Kering (+2%), Peugeot (+1,4%) et Valeo (+1,3%). Les actualités majeures des entreprises susceptibles de faire varier les cours dans de grandes proportions devraient cependant encore être assez faibles ce jour.





