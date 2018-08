CAC 40 : la tendance haussière reste intacte

27/08/2018 | 08:26

La Bourse de Paris devrait ouvrir en territoire positif lundi matin, la tendance haussière restant plus que jamais en place après les nouveaux records atteints à New York vendredi.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - grimpe de 18,5 points à 5449 points, annonçant une ouverture favorable.



Si le marché parisien s'est adjugé pas loin de 1% la semaine passée, ses gains se sont faits dans des volumes estivaux et donc étroits, pouvant être synonyme d'un manque de conviction de la part des investisseurs.



Heureusement, le CAC a réussi à dépasser vendredi la résistance majeure des 5425 points, un événement marquant d'après les spécialistes.



'L'indice parisien reste dans son canal ascendant. La première cible haussière à 5480 points reste encore d'actualité', estiment ainsi les équipes de Kiplink Finance.



Vendredi, Wall Street avait également fini dans le vert, à la faveur des propos rassurants tenus par Jerome Powell à la conférence de Jackson Hole, avec à la clé de nouveaux records historiques pour le S&P 500 et le Nasdaq Composite.



A noter que les marchés britanniques resteront fermés aujourd'hui en raison du 'Summer bank Holiday', ce qui devrait encore un peu plus limiter les volumes à Paris.



L'indice Ifo de confiance des entrepreneurs allemands, attendu à 10h30, pourrait toutefois venir infléchir la tendance en cours de matinée.



Les investisseurs prendront ensuite connaissance, d'ici à la fin de la semaine, des derniers chiffres de l'inflation dans la zone euro et aux Etats-Unis, qui permettront d'en savoir plus sur l'évolution de la politique monétaire dans les deux régions.



