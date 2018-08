CAC 40 : la torpeur estivale reprend ses droits

08/08/2018 | 11:33

Nous sommes bien dans la première quinzaine du mois d'août : au lendemain d'une séance haussière surprise en l'absence de market movers (mais qui ne s'est terminée qu'à +0,8%), la torpeur estivale reprend ses droits ce mercredi à la Bourse de Paris.



Il faut ainsi aller chercher deux chiffres après la virgule pour déceler la trace d'une tendance sur le CAC 40 : peu après 11h15, l'indice phare de la place de marché parisienne recule ainsi de... -0,02%.



'Après quelques séances d'hésitations, l'indice CAC 40 a effectué une première tentative de sortie haussière. L'indice parisien s'est rapproché de la résistance majeure des 5.535 points, passage obligé à une validation de tendance positive, pour un premier objectif à 5.575 et 5.595 points. Même si les indicateurs techniques restent fragilisés mais bien orientés, la clôture du jour aura toute son importance. Une conservation du point pivot des 5.535 points, voir idéalement des 5.555, serait annonciateur d'une nette vague haussière', analysent ce matin les équipes de Kiplink.



Ce n'est en tout cas pas sur le plan des statistiques du jour qu'il faudra aller chercher ces fameux market movers, qu'ils soient positifs ou négatifs : seul le niveau des stocks de pétrole aux États-Unis sera connu aujourd'hui.



'En cette période de l'année, les discours de banquiers centraux se font également plus rares. Seul le président de la Fed de Richmond, Barkin, devrait s'exprimer dans la journée sur les moyens de relancer le potentiel économique américain. Son intervention passera certainement inaperçue puisque Barkin n'est pas membre-votant du FOMC cette année et est généralement perçu comme un centriste', précise encore Saxo Banque.



La calme sur le CAC 40 se retrouve par ailleurs du côté des changes. Reculant de -0,03%, l'euro s'échange ainsi contre 1,1596 dollar. Le Brent avance pour sa part, dans des proportions raisonnables : +0,1%, 74,6 dollars.



Du côté des valeurs, alors que la saison des résultats s'approche de la fin, Figeac Aéro (+0,2% à Paris) publie au titre de son exercice 2017-18 un bénéfice net part du groupe de 30,3 millions d'euros, contre 32,5 millions l'année précédente, et une marge opérationnelle courante de 12% à taux de change contant, contre 13,2% en 2016-17.



L'équipementier aéronautique a maintenu sa croissance, qui s'affiche à 19,6% à taux de change constant, pour un chiffre d'affaires total de 372 millions d'euros et à 26,7% hors transfert de l'approvisionnement matière et à taux de change constant.



Air France-KLM a fait part d'un trafic passage réseaux en hausse de 1,5% au titre du mois de juillet, sur la base d'une capacité en progression de 1,4%, ce qui a abouti à un coefficient d'occupation en hausse de 0,1 point à 90,1%. Le titre est en recul ce matin, -0,8%.



Casino recule pour sa part très nettement, affichant un sévère -9%. Le distributeur subit notamment les conséquences d'un abaissement de recommandation de la part de Bernstein, à 'sous-performance', avec un objectif de cours qui passe de 35 à 26 euros.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.