CAC 40 : la trêve sino-américaine dope la tendance

03/12/2018 | 08:41

La Bourse de Paris devrait débuter en hausse lundi matin, à l'instar des Bourses asiatiques, un rebond pouvant être relié aux signes d'apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - avance de 82 points à 5072 points, annonçant une ouverture en territoire positif.



Après des mois de guerre commerciale, Donald Trump et le président chinois Xi Jinping ont conclu samedi à Buenos Aires une sorte d'armistice à l'issue de leur rencontre en marge du sommet du G20.



Le président américain s'est ainsi engagé à ne pas relever à 25% les droits de douane sur quelque 200 milliards de dollars de produits chinois importés en date du 1er janvier.



En contrepartie, Pékin a manifesté l'intention d'acheter une quantité 'significative' de marchandises américaines, notamment dans l'énergie et l'industrie, afin de rééquilibrer le solde commercial entre les deux pays.



A terme, l'objectif est de trouver un accord sur le commerce d'ici une période de 90 jours, ont expliqué les parties.



'De notre point de vue, il s'agit d'une bonne nouvelle pour les marchés financiers et pour l'économie mondiale dans son ensemble', réagissent ce matin les équipes de Danske Bank.



'Cette trêve ouvre la voie à la signature d'un véritable accord en 2019 qui éliminerait tout droit de douane et ouvrirait davantage l'économie chinoise', se félicite la banque danoise.



La réaction des places boursières asiatiques ne s'est pas faite attendre. A Tokyo, l'indice Nikkei affiche actuellement un gain de 1%, tandis que le Hang Seng de Hong Kong grimpe de 2,4%.



La remontée des prix du pétrole pourrait également contribuer à la bonne tenue du marché. Le baril de brut léger américain s'adjuge en effet 4,8% après un accord sur la production pétrolière de la Russie et l'Arabie Saoudite intervenu au G20.



Alors que le CAC 40 accuse un repli de 5,8% depuis le 1er janvier, cette conjonction de bonnes nouvelles pourrait pousser les investisseurs à déclencher le traditionnel 'rally de fin d'année' dès cette première séance du mois de décembre.



Le franchissement des 5030 points permettrait en tout cas d'aller chercher d'emblée les 5130 points, préviennent les analystes techniques.



Au cours d'une semaine plutôt calme, les investisseurs surveilleront de près les derniers chiffres américains de l'emploi vendredi. Aujourd'hui seront publiés les indices d'activité PMI pour le secteur manufacturier en Europe.



