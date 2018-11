CAC 40 : le calme s'impose, mais au-dessus des 5.100 points

01/11/2018 | 11:12

Ce jeudi marque certes le début du mois de novembre, mais il est surtout férié en France comme dans de nombreux pays d'Europe : il n'est donc guère surprenant de voir le CAC 40 évoluer dans le plus grand des calmes et la plus belle des prudences.



Ainsi, peu avant 11 heures, l'indice phare de la place de marché parisienne avance tranquillement de +0,2%, porté juste au-dessus des 5.100 points.



Les opérateurs sont d'autant plus prudents aujourd'hui en Europe que la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre est attendue pour le début de l'après-midi.



Les marchés n'anticipent aucune modification de taux. Ils surveilleront avec attention les déclarations de son président Mark Carney, en particulier en ce qui concerne l'inflation et le Brexit.



Du côté des statistiques du jour, et toujours à propos du Royaume-Uni, l'expansion du secteur manufacturier a ralenti au mois d'octobre, au vu de l'indice PMI d'IHS Markit et du CIPS qui a perdu 2,5 points par rapport au mois précédent pour ressortir à 51,1, son plus bas niveau depuis 27 mois.



Figurent également au calendrier, aujourd'hui aux États-Unis, les chiffres hebdomadaires des inscriptions aux allocations chômage, ceux de la productivité, ainsi que l'ISM manufacturier pour le mois d'octobre.



En attendant, du côté des changes, l'euro s'échange contre 1,1378 dollar (+0,5%). Le Brent recule franchement (-1,8%), tombant à 74,16 dollars.



Du côté des valeurs dans l'actualité, Air France-KLM signe la plus forte hausse du SBF 120 (+5%). Rappelons que le groupe a dévoilé hier de solides résultats trimestriels, avec un bénéfice net en forte hausse (+22,6%).



ArcelorMittal publie au titre du troisième trimestre 2018 un BPA en baisse d'un quart en comparaison annuelle, à 0,89 dollar, ainsi qu'un EBITDA en repli de 11,2% à 2,73 milliards, contre un consensus de 2,75 milliards. Toujours en comparaison avec la même période en 2017, le chiffre d'affaires du géant de la sidérurgie s'est accru de 5% à 18,5 milliards de dollars, malgré des livraisons d'acier en recul de 5,4% à 20,5 millions de tonnes.



Le titre est bien orienté ce matin : +3,1%.



Eurofins Scientific (stable) a fait part ce matin de l'acquisition d'EnvironeX Group, un fournisseur québécois de tests pour l'environnement, l'agroalimentaire et la santé, auprès de son fondateur Marc Hamilton et de Persistence Capital Partners (PCP). Par ailleurs, conformément à son annonce du 1er octobre dernier, le groupe a indiqué avoir finalisé l'acquisition de TestAmerica, un groupe de laboratoires de tests environnementaux aux États-Unis, auprès de JSTI Group.





