CAC 40 : le ciel s'éclaircit un peu pour les investisseurs

03/03/2020 | 08:37

La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse mardi matin, reprenant quelques couleurs dans le sillage de Wall Street qui a signé hier sa plus forte hausse depuis 2009.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison mars - bondit de 45 points à 5375,5 points, annonçant un début de séance dans le vert.



Le Dow Jones s'est envolé de plus de 5% hier, soit sa plus forte progression en pourcentage en depuis mars 2009, et son gain de 1300 points en une journée est le plus spectaculaire de l'histoire.



Le S&P 500 a lui flambé de 4,6%, effaçant en une séance près de 40% des pertes qui avaient été accumulées depuis le 19 février.



Le marché parisien devrait profiter, comme Wall Street la veille, de la perspective d'une action coordonnée des grandes banques centrales mondiales.



Le seul effet d'annonce d'une réunion téléphonique prévue aujourd'hui impliquant les membres du G7 et les banques centrales a en particulier alimenté des spéculations sur des annonces 'fortes'.



'Il ne fait pas de doute que les banques centrales vont poursuivre et accentuer leurs politiques ultra accommodantes,' souligne Emmanuel Auboyneau gérant associé d'Amplegest.



'La Banque de Chine a déjà commencé. La Réserve Fédérale américaine et la BCE devraient l'accompagner', ajoute le professionnel.



Pour certains stratèges, la Fed pourrait décider de réduire 'de façon préemptive' de 50 points de base son taux directeur à l'occasion de sa réunion du 18 mars prochain.



'Ces mesures sont nécessaires mais insuffisantes pour éviter un recul de la croissance mondiale, surtout lorsqu'il s'agit un choc d'offre comme aujourd'hui', tempère toutefois le spécialiste.



Les investisseurs restent par ailleurs attentifs à l'évolution du nombre de cas d'infection en dehors de la Chine, qui pourrait entraîner un brusque retour de l'aversion pour le risque.



Graphiquement, une première éclaircie de rebond apparait sur la zone des 5250/5285 points, avec un objectif de reprise à 5415 et 5450 points, estiment les analystes techniques.



'Un maintien de cette stabilisation au-dessus des 5400 points serait un premier signe d'inversion', préviennent ainsi les chartistes de Kiplink Finance.



