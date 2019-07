CAC 40 : le rally boursier en suspens

08/07/2019 | 08:29

Après son repli limité de vendredi (-0,5%), la Bourse de Paris devrait débuter sur une note de prudence lundi matin dans l'attente de nouveaux éléments concernant les politiques monétaires des grandes banques centrales.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - échéance juillet - cède 0,4% à 5576,5 points, annonçant un début de séance en baisse.



A en croire les analystes techniques, le marché parisien - qui a grimpé de plus de 18% depuis le début de l'année - conserve une dynamique positive tant que le CAC parvient à se maintenir dans la zone des 5600 points.



L'attitude conciliante de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne constitue néanmoins la condition principale à une poursuite de la progression des marchés boursiers.



Les publications, en milieu de semaine, des 'minutes' des dernières réunions de la Fed et de la BCE seront donc particulièrement suivies afin d'anticiper les prochaines décisions des deux institutions.



Vendredi, la parution de solides chiffres de l'emploi aux Etats-Unis avait semé le doute chez les investisseurs, alors que les derniers indicateurs avaient plutôt tendance à dresser un tableau maussade de l'économie mondiale et à laisser entrevoir de nouvelles mesures de soutien à l'activité.



Les statistiques qui seront dévoilées au fil de la semaine devraient toutefois confirmer la morosité de la croissance en zone euro.



Les chiffres de l'inflation qui paraîtront jeudi aux Etats-Unis ne devraient, en revanche, pas réserver de grosses surprises.



Cette séance de lundi s'annonce relativement calme en termes d'indicateurs. A l'exception des chiffres de la production industrielle et de la balance commerciale en Allemagne, aucune statistique de premier plan ne figure à l'agenda du jour.



D'un point de vue graphique, bon nombre d'analystes s'attendent à ce que le marché parisien subisse de nouveaux dégagements, en direction des 5585 points dans un premier temps, voire même vers la région des 5580 points.



