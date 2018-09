CAC 40 : le rebond se poursuit à Paris, +0,9% à 11 heures

12/09/2018 | 11:12

La Bourse de Paris reste bien orientée ce mercredi matin : le CAC 40 avance en effet de +0,8% peu après 11 heures.



L'indice phare de la place de marché parisienne s'affiche donc à 5.325 points, amplifiant le rebond constaté depuis le début de la semaine (clôtures à +0,33% et +0,27% lundi et mardi), dans le sillage des marchés américains et malgré les interrogations tenaces sur le commerce mondial.



'Même si l'indice CAC 40 se fait encore hésitant, l'indice parisien est venu confirmer son léger rebond. La tendance de fond haussière reprend corps sur la base du seuil support à 5250 points. Idéalement, le débordement des 5305 points reste référent à une validation d'une nouvelle phase haussière. En cas d'accélération ascendante les premiers objectifs se situeront à 5360 et 5385 points', estime ce matin Kiplink.



Peu de statistiques sont attendues ce jour : aux États-Unis seront publiés aujourd'hui les chiffres des prix à la production industrielle, ainsi que les traditionnels stocks de pétrole hebdomadaires. En Europe paraîtront les dernières données sur la production industrielle en zone euro.



L'euro se traite actuellement à 1.1585 dollar (-0,2%), tandis que le baril de Brent recule plus nettement (-0,5%), à 79,14 dollars.



Dans l'actualité des valeurs, Carrefour s'affiche en tête du palmarès du CAC 40. Le groupe profite d'une analyse positive d'un broker.



Oddo BHF relève en effet son opinion sur Carrefour de 'neutre' à 'achat' et son objectif de cours de 15 à 20 euros, les actions entreprises au premier semestre le conduisant à 'accorder plus de crédit à l'objectif de baisse de coûts de deux milliards d'euros'. 'Carrefour gagne, pour nous, en marge de manoeuvre, ce qui nous conduit, dans une optique de prudence, à anticiper un repositionnement prix plus substantiel qu'initialement anticipé (1,3 milliard d'euros contre un milliard)', indique aussi l'analyste.



La rentabilité opérationnelle d'Hermès International a atteint un niveau record au 1er semestre, a indiqué ce matin le groupe de luxe dont le titre est intégré depuis le 18 juin dans l'indice CAC 40.



Publié le 20 juillet dernier, le CA semestriel de 2,85 milliards d'euros ressortait en hausse de 5% en données publiées, et de 11% à changes constants. Le résultat opérationnel courant correspondant, dévoilé ce matin, progresse de 6% à 985 millions et porte la marge au niveau record de 34,5%, soit 20 points de base de mieux qu'un an plus tôt. La direction évoque 'une croissance particulièrement saine et (...) l'impact relutif du change'. Fort logiquement, les investisseurs apprécient : +2,2%.



Reworld Media (-1%) publie ce mercredi matin un résultat net de 1,9 million d'euros au 30 juin 2018, en hausse de 110% par rapport au premier semestre 2017 (0,9 million alors).



L'EBITDA consolidé progresse également, de +28%, passant ainsi de 3,1 millions à 4 millions, sous l'effet d'une hausse de la rentabilité dans toutes les activités.





