CAC 40 : le redressement devrait se prolonger

30/08/2019 | 08:37

La Bourse de Paris devrait poursuivre vendredi son redressement de la veille, toujours portée par l'espoir d'une désescalade des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - avance de 4,5 points à 5452 points, augurant d'une poursuite de la progression de jeudi.



Hier, les marchés boursiers mondiaux avaient terminé en beauté ce qui devrait s'avérer être l'une des toutes meilleurs séances du mois d'août.



Le regain de confiance des investisseurs a été motivé par la perspective d'une reprise des pourparlers entre Washington et Pékin sur les questions douanières.



Wall Street, notamment, a eu une belle occasion de se redresser et s'est empressée de la saisir. A la clôture, le Dow Jones affichait des gains de plus de 1,2%.



Les marchés sont toutefois habitués aux rallyes de fin de mois calendaire et les intervenants ont visiblement envie de monter et d'effacer les mauvais souvenirs du début du mois d'août.



'Le sentiment général parmi les commentateurs hier soir était celui d'un épisode de plus dans le feuilleton de la guerre commerciale, ayant entraîné une progression dans le vide, sans réelle substance', tempère Kyle Rodda, analyste marchés chez IG.



'Les investisseurs attendent toujours un tournant véritable, un changement de direction notable dans la dynamique du conflit', ajoute-t-il.



Reste que le marché parisien est parvenu à s'adjuger hier 1,5%, à 5450 points, ce qui lui permet de sortir par le haut du corridor allant des 5235 à 5435 points qui était en formation depuis le 7 août dernier.



Au-delà du prochain objectif haussier des 5455 points, ce seraient les 5500 points qui arriveraient vite en ligne de mire, d'après les analystes techniques.



Le franchissement de ce seuil prouverait sans doute que le moral des investisseurs s'est radicalement transformé, pour le meilleur.



