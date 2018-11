CAC 40 : le regain d'appétit pour le risque se confirme

02/11/2018 | 08:30

La Bourse de Paris devrait ouvrir dans le vert vendredi matin, soutenue par un regain d'appétit pour le risque dans l'attente des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin novembre - grimpe de 58 points à 5140 points, annonçant un début de séance en territoire positif.



Après son spectaculaire rebond de mercredi, le marché parisien n'était pas parvenu à entamer novembre du bon pied hier et le CAC avait fini par échouer nettement sous les 5100 points (-0,15% à 5086 points).



Mais un coup de pouce de Donald Trump a redonné du tonus à Wall Street dans la nuit, suite à la publication d'un tweet évoquant de 'constructives' discussions avec la Chine au sujet des questions commerciales.



'Un supposé coup de fil entre Donald Trump et Xi Jinping aurait montré que la porte restait ouverte sur les sujets commerciaux et qu'une rencontre était possible en amont de la prochaine réunion du G20 prévue en Argentine mi-novembre', explique Danske Bank.



Conséquence, le Dow Jones engrangeait facilement 1,1% en fin de journée et le Nasdaq gagnait pour sa part 1,7%, alignant au passage une quatrième séance de hausse consécutive.



Les chiffres du marché du travail américain en janvier - toujours susceptibles d'influencer les décisions de la Réserve fédérale - sont attendus à 13h30 (heure de Paris).



Le consensus anticipe quelque 190.000 créations de postes en octobre.



Autre point d'orgue de la semaine, Apple a dévoilé hier soir un profit trimestriel de 2,91 dollar par action, supérieur de 4%¨au consensus, mais les investisseurs affichent leur déception face à des prévisions de vente un peu timides pour la période des fêtes.



D'un point de vue technique, le pronostic court terme n'est pas modifié à Paris et le prochain objectif reste 5160 points, et le suivant l'ex-support des 5240 points, à en croire les chartistes.



