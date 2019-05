CAC 40 : le repli s'impose en attendant les derniers PMI

23/05/2019 | 09:14

La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse jeudi matin, le repli de Wall Street la veille freinant le marché dans l'attente des derniers indices PMI sur l'activité manufacturière dans la zone euro.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison juin - se négocie en baisse de 34 points à 5293 points, annonçant un début de séance dans le rouge.



Le CAC avait fini autour de l'équilibre hier (-0,1% à 5379 points), alors que les indices américains n'ont pas totalement convaincu sur leur capacité à poursuivre leur remontée.



Wall Street a en effet subi une molle consolidation mercredi suite à la publication des 'minutes' de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed, qui s'est avérée être un non-événement.



L'autorité centrale continue d'estimer que les risques sont relativement équilibrés, même s'ils penchent plutôt vers une légère dégradation - peut-être temporaire - des conditions macro-économiques.



John Williams, le patron de la Fed de New York, avait déjà vendu la mèche un peu plus tôt en estimant que les taux étaient désormais proches d'un équilibre parfait (objectif de 'neutralité' atteint) et qu'il n'y avait pas de raison de vouloir les changer dans l'immédiat.



Les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance des enquêtes mensuelles d'IHS Markit réalisés auprès des directeurs d'achats du secteur manufacturier européen, qui paraîtront en début de matinée.



Les opérateurs auront notamment à coeur de déterminer si le récent regain de tensions entre les Etats-Unis et la Chine s'est répercuté sur l'activité économique du Vieux Continent.



En Asie, la Bourse de Tokyo affichait un recul de près de 0,8% ce jeudi, tandis que l'indice SSE Composite de Shanghai a terminé sur une perte de l'ordre de 1,2%.



A Paris, le CAC 40 doit pour le moment faire face à une forte résistance située autour de 5450/5480 points, son gap baissier du 6 mai dernier, un niveau qu'il conviendra de combler afin de reprendre la tendance haussière annuelle, estime Vincent Ganne, analyste chez TradingView France.



