CAC 40 : le risque d'une guerre commerciale se confirme

18/09/2018 | 08:29

La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse mardi matin, le projet de Donald Trump d'imposer de nouveaux droits de douane à la Chine renforçant encore un peu plus le risque de guerre commerciale.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin septembre - cède 12 points à 5336 points, annonçant un début de séance dans le rouge.



Donald Trump a confirmé hier soir sa volonté de mettre en place une surmajoration à 10% des droits de douane sur quelque 200 milliards de dollars de marchandises chinoises, une première étape avant qu'un taux de 25% ne soit appliqué si Pékin ne devait pas se plier aux exigences de Washington.



'La Chine a d'ores et déjà promis des représailles (...) et il est difficile de ne pas imaginer une nouvelle escalade, juste avant la tenue des élections de mi-mandat aux Etats-Unis', commente Danske Bank.



Les déclarations rassurantes de Larry Kudlow n'ont pas suffi à rasséréner les opérateurs. Le conseiller spécial de Donald Trump pour les questions commerciales a pourtant affirmé que Washington avait la ferme volonté d'entamer des 'négociations sérieuses' avec Pékin.



'De notre point de vue, aucun accord n'est envisageable avant courant 2019', poursuit Danske Bank. 'Cela signifie que le dossier va continuer de peser sur les marchés', avertit la banque danoise.



Hier, le marché parisien avait plutôt bien digéré les craintes concernant une escalade de la guerre commerciale entre les USA et la Chine et signé une fin de séance très calme sur un score symbolique (-0,1%).



En cas d'échec d'une nouvelle phase haussière, les analystes techniques mettent malgré tout en garde contre quelques dégagements marquants, avec un premier mouvement de correction qui pourrait ramener le CAC 40 à hauteur des 5300 points.



Aucune statistique de premier plan ne figure à l'agenda aujourd'hui.



