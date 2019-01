CAC 40 : le vote sur le Brexit ne fait pas trembler Paris

16/01/2019 | 11:15

Il est des votes dont le résultat était tellement anticipé qu'ils ne provoquent aucune réaction sur les marchés : celui sur le Brexit est de ceux-là, tant les opérateurs semblent préparés depuis des semaines à un rejet du texte âprement négocié par Theresa May avec l'UE par le Parlement.



Ainsi, le CAC 40 avance le plus tranquillement du monde ce matin, de +0,2%, revenant à proximité des 4.800 points.



'Le résultat du vote du Parlement britannique sur le Brexit était connu d'avance, confirment les équipes de Saxo Banque. L'enjeu était surtout de savoir combien de votes allaient manquer au Premier ministre May. Le consensus tablait sur un écart de 100 votes. Dans les faits, il est de 230 votes !'



'Il s'agit d'une défaite magistrale et éclatante pour le gouvernement qui va accentuer le risque politique et accroître la pression à la baisse sur la livre sterling. Il est encore certainement trop tôt pour savoir ce qui va se passer dans les jours prochains. (...) Nous sommes face à un sabordage sans précédent de l'économie britannique par des parlementaires qui n'ont strictement aucune idée précise de ce que doit être le Brexit. La bonne nouvelle, c'est que l'Europe continentale et ses marchés boursiers semblent immunisés sur le moyen terme par les aléas de la vie politique britannique.'



Une nouvelle période d'incertitude s'ouvre ainsi jusqu'au 29 mars, date à laquelle le Brexit est censé effectivement entrer en vigueur. Deux options sont sur la table selon Danske Bank : une validation de l'accord négocié par May ou d'une version qui s'en approche, ou un nouveau referendum. Danske attribue 40% de chances à la première hypothèse et une probabilité de 30% à l'organisation d'un nouveau scrutin.



Royaume-Uni encore, mais rayon statistiques cette fois. Les prix à la consommation outre-Manche ont augmenté à un rythme annuel de 2,1% en décembre 2018, un taux en baisse de 0,2 point par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'office national de statistiques.



L'agenda économique est par ailleurs marqué par la publication de nombreuses statistiques aux Etats-Unis aujourd'hui, dont les derniers chiffres des ventes au détail.



Au calendrier également, les géants bancaires américains Goldman Sachs et Bank of America dévoileront ce mercredi leurs résultats trimestriels.



Du côté des changes, l'euro s'affiche ce matin à 1,1412 dollar (stable). Le Brent est à 60,67 dollars (+0,3%).



Dans l'actualité des valeurs, Orange (0,6%) annonce avoir signé un accord avec Groupama visant à la création d'une société commune dénommée Protectline, opérant sur le secteur de la télésurveillance des biens, société détenue par l'opérateur télécoms à hauteur de 51% et par l'assureur à hauteur de 49%.



Vente-unique.com publie au titre de son exercice 2017-18 (clos fin septembre) un bénéfice net stable à 2,7 millions d'euros et un résultat opérationnel en repli de 7% à 4,4 millions, pour un chiffre d'affaires en hausse de 14% à 87,2 millions. Déception pour les investisseurs : le titre recule de -4,9%.



La Française de l'Energie indique totaliser sur le premier semestre 2018-19 un chiffre d'affaires en repli de 2% à 3,3 millions d'euros qui 'reflète l'optimisation industrielle opérée à Avion afin de fiabiliser les équipements de compression de gaz du site'. Le titre recule de -3,6%.





