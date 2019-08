CAC 40 : léger recul, de nombreuses données US publiées

15/08/2019 | 15:21

Après avoir une baisse de plus de 2% hier, le CAC 40 s'affiche en léger recul en ce milieu de journée du 15 août, sur fond de faibles volumes et de nombreuses publications statistiques aux Etats-Unis.



Ainsi, la Bourse de Paris recule de -0,2%, pour s'établir à 5.245 points. La Bourse de Paris peine manifestement à se remettre d'une séance difficile sur l'ensemble des places mondiales, notamment Wall Street où le Dow Jones et le Nasdaq ont chuté de 3% chacun.



'Le sentiment des investisseurs a été pressuré par une inversion d'une partie étroitement surveillée de la courbe des taux américains et par des données économiques mondiales moroses', rappelle Wells Fargo Advisors.



Le risque géopolitique occupe aussi les esprits, alors que des médias font état de mouvements de troupes chinoises près de Hongkong. 'Si la Chine devait intervenir, le moral du marché prendrait un coup terrible', prévient-on chez Danske Bank.



Seule donnée parue ce matin en Europe, le volume des ventes de détail au Royaume Uni a augmenté de 0,2% en juillet en rythme séquentiel, avec notamment une première augmentation (+1,6%) des ventes des grands magasins depuis le début de l'année.



De l'autre côté de l'Atlantique, on a appris que la productivité non-agricole aux Etats-Unis a ralenti sa cadence au deuxième trimestre, freinée par une décélération de la production, montre une première estimation rendue publique jeudi par le Département du Travail. La productivité de la main d'oeuvre - qui mesure la production horaire par travailleur - a crû de 2,3% en rythme annualisé, après une hausse de 3,4% au premier trimestre.



L'indice de la Fed de Philadelphie ('Philly Fed') recule de cinq points à +16,8 sur le mois en cours. Par comparaison, le consensus des économistes craignait une chute plus franche de l'indice, jusque que vers +11 en août.



Après une hausse de 0,3% en juin (chiffre révisé de +0,4%), les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de 0,7% en séquentiel au mois de juillet selon le Département du Commerce, alors que le consensus n'anticipait qu'un gain de 0,2%.



L'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York affiche une progression ce mois-ci pour s'établir à +4,8, après +4,3 en juillet, et alors que le consensus anticipait au contraire une baisse à +3.



Enfin, le Département américain du Travail annonce avoir dénombré 220.

000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 211.000 la semaine précédente (chiffre révisé de 209.000). Les analystes tablaient, pour leur part, sur une hausse plus modeste, de l'ordre de 214.000 inscriptions de nouveau.



Du côté des changes, l'euro est stable à 1,1139 dollar. Le Brent recule à 58,52 dollars (-0,8%).



Dans l'actualité des valeurs, Aéroports de Paris cède 0,5% au lendemain de l'annonce d'un trafic en hausse de 1,3% en juillet 2019, une croissance à Paris-Charles de Gaulle ayant compensé un recul à Paris-Orly.



OL Groupe (Olympique Lyonnais) grappille 0,4% après avoir informé mercredi soir du prêt payant au club espagnol Celta Vigo de Pape Cheikh Diop, et du transfert de Jeff Reine-Adélaïde en provenance d'Angers SCO.





