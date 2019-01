CAC 40 : les 4750 points dans le viseur

08/01/2019 | 08:35

Après son coup de mou de la veille, la Bourse de Paris devrait débuter en hausse mardi matin, dans le sillage de Wall Street et de Tokyo où quelques rachats à bon compte ont soutenu les indices.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - avance de 10 points à 4726,5 points, laissant augurer une ouverture en modeste progression.



'La journée s'annonce relativement calme sur le front des indicateurs et l'attention du marché va donc se focaliser sur les questions politiques, à savoir les discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et le coup d'envoi du débat parlementaire sur le Brexit au Royaume-Uni', prédit Danske Bank.



Les places asiatiques étaient majoritairement en hausse après des déclarations de l'administration selon lesquelles un accord 'raisonnable' avec Pékin pouvait être envisagé.



De manière générale, les investisseurs semblent rester sous le charme du récent assouplissement - en mode 'colombe' - des positions de la Réserve fédérale.



Quant à la perspective d'un 'shutdown' de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, elle n'est pas réellement prise au sérieux par les opérateurs.



Aucun indicateur de conjoncture clé n'est attendu ce mardi, mais cela ne devrait pas dissuader le marché parisien d'aller chercher les 4750 points.



L'ébauche d'un 'W' haussier sur 4600 points pourrait alors être validée, une dynamique qui pourrait permettre au CAC de s'élancer à la reconquête des 4890 points du 13 décembre dernier.



