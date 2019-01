CAC 40 : les 4800 points à portée de main

09/01/2019 | 08:26

La Bourse de Paris devrait poursuivre sa progression mercredi matin, dans le sillage de New York et de l'Asie, les marchés d'actions étant gagnés par un vent d'optimisme sur le commerce mondial.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - grimpe de 37,7 points à 4808 points, présageant une nouvelle ouverture dans le vert.



Wall Street a aligné hier une troisième séance positive consécutive, grâce aux espoirs d'apaisement des relations commerciales sino-américaines et à quelques rachats à bon compte sur des titres particulièrement éprouvés comme Apple ou Facebook.



'L'actualité est plutôt mince aujourd'hui et l'on se concentre surtout sur les bonnes nouvelles au sujet des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et sur l'apparente volonté de l'administration Trump de trouver un accord', commente un intervenant.



Les 'minutes' du comité de politique monétaire de la Fed des 18 et 19 décembre seront publiées dans la soirée.



Le compte-rendu devrait fournir au marché de nouveaux indices quant à l'évolution du débat en cours au sein de la banque centrale, notamment face au récent ralentissement des indicateurs économiques.



La séance sera également animée par la publication des stocks hebdomadaires de pétrole dans l'après-midi.



La progression du baril de pétrole brut léger américain (+1,1% à 50,3 dollars) contribue pour l'instant à l'amélioration du moral des opérateurs.



Sur le marché des changes, l'euro s'inscrit en légère hausse et s'échange autour de 1,1455 dollar mercredi matin.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.