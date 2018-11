CAC 40 : les 5.100 points avant de voir plus loin ?

13/11/2018 | 11:10

La Bourse de Paris semble bien partie pour échapper à une quatrième séance de baisse consécutive : si hier le CAC 40 a reculé, comme l'ensemble des places européennes, de près de 1%, celui-ci est mieux orienté aujourd'hui, laissant espérer un retour au-delà des 5.100 points.



Ainsi, peu après 11 heures, l'indice vedette de la place de marché parisienne s'affiche à 5.075 points, avançant de +0,3%.



Attention cependant, à court terme, sans un dépassement rapide des 5.150 points, les éléments techniques devraient ramener le CAC en direction des 5.050 points, niveau au combien important à la sauvegarde d'une poursuite haussière, avertissent les chartistes.



'Techniquement, le premier point de chute est à 5.005 points mais en configuration graphique négative la zone de soutien long terme est à 4.900/4.925 points, soit les plus bas annuels. À scénario contraire et dans le cas d'un retournement soudain gonflé d'optimisme, la résistance des 5.145 demeure le point pivot technique de court terme pour un retour en grâce rapide de l'indice parisien', analysent ce matin les équipes de Kiplink.



La journée est encore assez 'light' du côté des statistiques. Sont en effet attendus les indices des prix et ZEW pour l'Allemagne, et les statistiques de l'emploi (taux de chômage et nombre de demandeurs d'emploi) au Royaume-Uni.



Du côté des changes, l'euro est stable ce matin, à 1,1236 dollar. La monnaie unique européenne continue de pulvériser son récent plancher des 1,13, et connaît un plus bas depuis juin 2017. Certains craignent même que cela ne constitue un signal de rupture majeure, en direction des 1,11 ou des 1,09 dollar !



Sur le front des valeurs, la période des résultats trimestriels approche de son terme. La plus forte hausse (+6,5%) du SBF 120 est à mettre au crédit d'Elior Group, qui a annoncé une revue des options stratégiques relatives à ses activités de restauration de concession regroupées au sein de sa filiale Areas, revue qui pourrait se traduire par une séparation d'Areas du reste du groupe.



Air France-KLM (+2,7%) indique qu'un accord a été signé avec la CFDT, la CFE-CGC-UNAC, FO-SNPNC, le SNPL et l'UNSA, permettant la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d'Etablissement, issus des ordonnances Travail de 2017.



Getlink revendique un record historique pour Le Shuttle Freight au mois d'octobre avec 152.129 camions transportés, soit 7% de mieux qu'en octobre 2017, et son meilleur mois d'octobre depuis 2002 pour les Navettes Passagers avec 204.049 véhicules (+3%). Le titre est logiquement bien orienté : +1%.





