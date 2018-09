CAC 40 : les 5500 points à portée de main

24/09/2018 | 08:28

Après avoir gagné plus de 2,6% la semaine passée, la Bourse de Paris va tenter de maintenir son orientation haussière lundi, avec l'objectif de rallier rapidement les 5500 points.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - cède néanmoins 14 points à 5468,5 points, annonçant un début de séance prudent.



Le marché parisien avait aligné vendredi une quatrième séance de hausse d'affilée et fini la séance sur un gain de 0,8%, après avoir culminé à 5499 points dans le courant de la matinée. Le CAC aligne désormais neuf séances de progression sur 11 depuis le 6 septembre.



A Wall Street, en dépit d'un léger accès de faiblesse sur le Nasdaq (-0,5%) dû à des facteurs purement techniques, le Dow Jones a lui aussi achevé la séance dans le vert après avoir établi un nouveau plus haut historique au-delà des 26.769 points.



'Le différend commercial entre les Etats-Unis et la Chine s'est pourtant intensifié la semaine dernière', soulignent les équipes de Danske Bank. 'Mais la réaction du marché a été positive, car les mesures prises n'ont pas été aussi sévères que prévu', estime la banque danoise.



'Les deux pays ont même fait en sorte de réduire les obstacles au commerce existant avec d'autres pays', constate Danske. 'Bien que le chemin s'annonce longue et difficile, nous pensons qu'un accord sera conclu', poursuit l'établissement.



'De fait, cela pourrait avoir comme résultat d'améliorer l'économie mondiale par rapport à ce qu'elle était avant le bras de fer sino-américain', ajoute Danske Bank.



Au-delà des questions commerciales, le véritable point d'orgue de la journée interviendra demain avec la tenue de la réunion du comité de décision de politique monétaire de la Fed (FOMC), à l'issue de laquelle Jerome Powell et ses collaborateurs devraient décider une nouvelle hausse de taux de 25 points de base.



'Nous anticipons un nouveau relèvement des taux lors de la réunion de novembre, ou de décembre (soit un total de quatre hausses en 2018), avant deux nouvelles hausses au premier semestre 2019', indique-t-on chez Allianz Global Investors.



En Europe, les investisseurs seront particulièrement attentifs, vendredi, aux chiffres des prix à la consommation qui devraient faire ressortir un ralentissement de l'inflation sous l'effet de l'alimentation et de l'énergie.



Toutefois, un franchissement du seuil des 5500 points - qui n'avait plus été atteint depuis le mois de juin - ne serait pas forcément synonyme d'un regain de vitalité pour le CAC, préviennent les analystes.



'Après le test des 5495/5500 points, l'indice CAC 40 devrait marquer une première temporisation, voir une légère consolidation, le temps de valider et digérer ce fort mouvement de retournement haussier initié sur le socle des 5.250 points', estiment ainsi les chartistes de Kiplink.



