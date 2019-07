CAC 40 : les dégagements devraient se poursuivre

18/07/2019 | 08:29

La Bourse de Paris devrait débuter en baisse jeudi matin dans un contexte de marché toujours dominé par le récent regain de tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin juillet - recule de 0,6% à 5536,5 points, annonçant un début de journée prudent.



Depuis quelques jours, les investisseurs affichent leur préoccupation face à une série de tweets de Donald Trump dans laquelle le président américain menace de surtaxer les produits chinois qui ne le sont pas encore.



'On voit que les marchés boursiers font l'objet de dégagements partout dans le monde et que les opérateurs préfèrent se tourner vers des valeurs sûres, comme l'obligataire', commente Kyle Rodda, analyste chez IG.



'La dynamique s'explique aussi par le démarrage relativement terne de la saison des résultats aux Etats-Unis', estime le professionnel.



Il est vrai que les premières publications ont mis en lumière la fragilité de certaines entreprises dans le contexte actuel de ralentissement de la croissance mondiale.



Netflix a par exemple fait état hier soir d'un nombre de nouveaux abonnés pratiquement inférieur de moitié par rapport aux attentes à l'international (2,7 millions contre cinq attendus).



Aujourd'hui, c'est la banque d'affaires Morgan Stanley qui dévoilera ses comptes à la mi-journée.



Au niveau des statistiques, la séance s'annonce peu chargée, même si l'indice de la Fed de Philadelphie, les inscriptions aux allocations chômage et les indicateurs avancés du Conference Board viendront rythmer les échanges.



Hier, Wall Street avait vu ses pertes s'alourdir suite à la parution du 'Livre Beige' de la Fed.



Dans sa feuille de route pour les six prochains mois, l'institution semble en effet exclure toute réduction brutale de 50 points de base de ses taux, un motif de déception pour les marchés.



A moins que les tensions commerciales entre Washington et Pékin s'aggravent encore, auquel cas la banque centrale américaine pourrait être contrainte d'envoyer un signal fort aux marchés.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.