CAC 40 : les investisseurs n'osent plus faire le moindre pas

30/07/2019 | 08:25

La Bourse de Paris devrait ouvrir en très légère hausse mardi matin, dans un marché attentiste alors que débute aujourd'hui la réunion de deux jours de la Réserve fédérale.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison août - avance d'à peine 0,1% à 5604,5 annonçant une modeste progression à l'ouverture.



Les volumes s'annoncent limités dans l'attente du communiqué de la Fed mercredi, censé déboucher sur la première baisse de taux de l'institution depuis la crise financière de 2008.



En attendant, tout se déroule comme si les investisseurs n'osaient plus faire le moindre pas, ni en avant, ni en arrière.



Les marchés américains ont fini sans direction hier, la progression symbolique du Dow Jones (+0,1%) ayant été contrebalancée par un repli tout aussi marginal du S&P 500 (-0,2%).



Pour bon nombre de stratèges, il faudra à la Fed une habileté hors norme pour ne pas provoquer une correction des marchés sur le 'fait accompli' d'une baisse des taux de 25 points demain.



'Jerome Powell, le président du comité, devra se justifier solidement lors de la conférence de presse, surtout que cette baisse intervient seulement six mois après la dernière hausse de taux', note Thomas Costerg, économiste senior US chez Pictet Wealth Management.



Le principal soutien des marchés reste les bons trimestriels. A en croire Credit Suisse, sur les 55% des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats, 71% d'entre elles ont fait mieux que prévu, un niveau conforme à la moyenne historique.



Avant les résultats très attendus d'Apple prévus dans la soirée, des groupes de la trempe de BP, Eli Lilly, Merck et Procter & Gamble dévoileront leurs comptes trimestriels aujourd'hui.



Sur le plan statistique, les opérateurs prendront connaissance des chiffres des revenus et des dépenses des ménages et de la confiance des consommateurs du Conference Board.



Après 21 séances de stagnation entre 5550 et 5620 points, le marché parisien demeure en phase de consolidation, préviennent les spécialistes.



'En données horaires, nous maintenons un biais baissier sous les 5610 points, avec les 5560 points comme premier objectif', souligne ainsi Cholet Dupont.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.