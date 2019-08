CAC 40 : les investisseurs rattrapés par le Brexit

29/08/2019 | 08:41

La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse jeudi matin, plombée par la perspective d'une crise constitutionnelle au Royaume-Uni qui fragilise la confiance des investisseurs.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - recule de 2,5 points à 5363,5 points, annonçant une ouverture en territoire négatif.



La reine Elizabeth a approuvé hier soir la demande déposée par le gouvernement de Boris Johnson visant à limiter l'activité parlementaire jusqu'au mois d'octobre.



'Il ne fait guère de doute qu'une suspension aussi longue du Parlement va limiter la capacité des élus à débattre du Brexit, ce qui accroît fortement le risque d'un 'hard Brexit' en date du 31 octobre', décrypte Kyle Rodda, analyste chez IG.



Au-delà des divisions politiques suscitées par la décision, la question du Brexit constitue une source d'incertitude majeure du point de vue économique, rappelle le professionnel.



'Le consensus général sur les marchés financiers veut qu'un 'hard Brexit' ou un 'no-deal' aurait des conséquences désastreuses sur l'économie britannique', souligne-t-il.



'Or il ne suffirait que d'un trimestre supplémentaire de croissance négative pour que l'économie britannique retombe techniquement en récession', fait valoir Kyle Rodda.



Pour mémoire, le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a reculé de 0,2% en volume au deuxième trimestre.



Les investisseurs sont donc rattrapés par les craintes d'une sortie désordonnée du Royaume-Uni de l'Union européenne, ce qui devrait générer un climat d'aversion au risque favorisant à son tour les actifs refuges comme les obligations d'Etat, les valeurs défensives et surtout l'or, qui affiche un gain de plus de 20% depuis le début de l'année.



Dopée par le compartiment pétrolier, Wall Street avait pourtant réussi hier à allègrement effacer ses pertes de mardi (+1%).



Mais la séance a aussi été marquée par un nouveau plongeon des rendements obligataires, une tendance qui montre que les gérants cherchent à protéger le portefeuille contre une récession.



En dépit de ces difficultés, le CAC 40 conserve une certaine marge de manoeuvre, assurent les analystes techniques.



'Sur le plan technique, c'est la rupture franche des 5200 points qui serait un signal baissier ferme', estime ainsi Vincent Ganne, chez TradingView France.



