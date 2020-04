CAC 40 : les investisseurs se préparent à une séance chargée

23/04/2020 | 08:35

La Bourse de Paris est attendue autour de l'équilibre jeudi à l'ouverture, les investisseurs optant pour une forme de prudence au début d'une séance qui s'annonce chargée, aussi bien sur le front des résultats d'entreprise qu'en termes d'indicateurs économiques.



Autour de 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison mai - avance de 16 points à 4400 points, annonçant une très légère hausse dans les premiers échanges.



Le début de séance sera essentiellement rythmé par les résultats des enquêtes mensuelles réalisées par IHS Markit auprès des directeurs d'achats (PMI) du secteur privé dans les économies de la zone euro.



Ces indicateurs - toujours suivis de près par les investisseurs - devraient chuter vers de nouveaux plus bas historiques au titre du mois d'avril en raison du durcissement des mesures de confinement opéré dans bon nombre de pays du Vieux Continent.



Autre grand rendez-vous de la séance, la parution - en début d'après-midi - des inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis sur la semaine écoulée, qui devraient confirmer la brutalité du choc subi par le marché du travail américain depuis l'apparition de l'épidémie de coronavirus.



Sur les cinq dernières semaines, ce sont environ 26 millions de personnes qui se sont inscrites à l'assurance-chômage aux Etats-Unis.



La journée s'annonce tout aussi chargée du côté des résultats trimestriels d'entreprises avec les publications, entre autres, d'Eli Lilly, Deutsche Bank, Unilever, Schneider Electric, Pernod-Ricard, Dassault Systèmes, Vinci, Saint Gobain et Valeo.



Les investisseurs attendent par ailleurs les résultats d'Amazon et Intel, véritables poids lourds de la cote américaine, après la clôture de Wall Street.



Sur le marché pétrolier, les cours du brut confirment leur redressement de la veille, soutenus par la perspective d'une possible réduction de la production des pays producteurs.



Le baril de Brent rebondit ainsi de 10% à 22,4 dollars, tandis que celui du brut léger américain s'adjuge 12% à 15,4 dollars.



