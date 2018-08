CAC 40 : les 'minutes' de la Fed n'apportent rien de nouveau

23/08/2018 | 08:25

La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse jeudi matin, après la publication hier du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui n'a pas réservé beaucoup de surprises.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - cède 4,5 points à 5413,5 points, annonçant un léger recul à l'ouverture.



Parues dans la soirée d'hier, les 'minutes' de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed des 31 juillet et 1er août dernier ont montré que l'institution comptait toujours relever progressivement ses taux face à une économie américaine qui reste en pleine forme.



'Le document confirme surtout que la Fed prépare une nouvelle hausse de taux pour le mois de septembre', commente un opérateur.



Les marchés d'actions américains - qui ont depuis longtemps intégré cette perspective - ont terminé en ordre dispersé hier soir, le Dow Jones ayant cédé 0,3% et le Nasdaq ayant gagné près de 0,4%.



Aujourd'hui, les investisseurs attendent les indices PMI de l'activité manufacturière en Europe, qui devraient montrer un début de stabilisation après plusieurs mois de repli.



La séance sera marquée par ailleurs par l'ouverture de la traditionnelle réunion de fin d'été de Jackson Hole, qui réunit les principaux banquiers centraux dans le Wyoming.



Le programme du symposium sera dévoilé dans la journée.



Sur le marché du pétrole, le baril de brut léger américain est reparti à la hausse dans la nuit (+0,1% à 67,9 dollars), ce qui devrait soutenir les valeurs liées à l'énergie.



Maintenant que le marché parisien a réussi à se hisser au-dessus du niveau symbolique des 5400 points, une configuration favorable se renforce à l'approche des premières résistances à 5425 et 5450 points, estiment les analystes techniques.



'Pour valider cette séquence haussière l'indice phare se doit de déborder en clôture la résistance majeure des 5480 points', affirment les équipes de Kiplink Finance.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.