CAC 40 : les mouvements devraient rester limités

27/06/2019 | 08:32

Après avoir réussi à préserver in extremis le seuil des 5500 points hier, la Bourse de Paris devrait afficher des mouvements limités jeudi dans l'attente de nouveaux développements sur le dossier du commerce sino-américain.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - grignote 12 points à 5507,5 points, annonçant un modeste redressement à l'ouverture.



Le marché parisien - qui vient d'aligner quatre séances de stagnation - ne semble pas sur le point de sortir de sa torpeur au vu de l'absence de tendance qui a caractérisé Wall Street hier.



Les indices américains ont même un peu déçu mercredi, puisque le Dow Jones comme le S&P 500 ont basculé dans le rouge sur le finish après s'être maintenus dans le vert jusqu'à cinq minutes de la clôture.



Le S&P s'est effrité de 0,1%, mais reste en cours pour inscrire son meilleur mois de juin depuis 1955.



Le moral des investisseurs devrait continuer d'évoluer au gré des déclarations contradictoires de Donald Trump concernant l'attitude à adopter avec l'Iran ou sur les relations commerciales avec la Chine.



'Le président américain a expliqué hier avec une certaine désinvolture qu'en cas d'échec de la réunion prévue ce week-end avec la Chine, son 'plan B' consisterait à imposer des 'milliards et des milliards' de droits de douane supplémentaires sur les produits chinois', fait valoir un trader.



Trump a toutefois affirmé garder l'espoir qu'un accord commercial soit trouvé à l'issue de la rencontre programmée avec Xi-Jinping à Osaka en marge du sommet du G20.



D'un point de vue technique, la consolidation horizontale semble donc appelée à perdurer jusqu'à la fin de la semaine.



Elément défavorable, l'indice CAC 40 est désormais sorti par le bas de son 'canal de neutralité' qui s'établissait entre 5510 et 5535 points.



Pour Vincent Ganne, analyste marchés chez TradingView France, le CAC devrait logiquement revenir tester son support des 5480 points dans ces conditions.



