CAC 40 : les tensions commerciales pèsent à nouveau

17/07/2019 | 08:24

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère baisse mercredi matin, rattrapée une nouvelle fois par les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - cède environ 0,2% à 5600,5 points, annonçant un modeste repli en début de séance.



Hier, le marché parisien avait entretenu l'espoir d'un franchissement des 5620 points, mais le CAC 40 était resté - une fois de plus - de la fourchette allant des 5560 à 5620 points.



L'indice parisien avait fini la séance sur un gain de 0,6% à 5614 points après avoir culminé à 5626 points.



La hausse a ralenti en toute fin de séance, alors que Wall Street s'alourdissait dans des volumes comptant parmi les plus faibles pour la période estivale depuis 11 ans.



C'est un nouveau tweet de Donald Trump visant la Chine qui a empêché les marchés américains d'aller viser de nouveaux plus hauts historiques.



Le président américain s'est notamment réjoui de voir que les droits de douane imposés par Washington aux entreprises chinoises commençaient à pénaliser la croissance du pays.



'C'est un peu un pas en avant, deux pas en arrière', déplore un commentateur. 'Une chose est sûre, cela refroidit l'atmosphère de détente qui avait marqué le sommet du G20', estime-t-il.



Une nouvelle déferlante de résultats trimestriels est attendue aujourd'hui à Wall Street, avec - entre autres - les comptes de Bank of America.



En Europe, les investisseurs prendront connaissance des derniers chiffres des prix de la consommation en zone euro, qui devraient faire apparaître une inflation toujours inexistante à une semaine de la réunion très attendue de la BCE.



