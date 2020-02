CAC 40 : lourd repli, le coronavirus inquiète toujours plus

24/02/2020 | 11:15

Comme attendu, la Bourse de Paris recule lourdement ce lundi, les investisseurs succombant à un regain d'inquiétude concernant le coronavirus.



En effet, le CAC 40 s'affiche très nettement dans le rouge, avec un -3,7% qui le fait revenir sur les... 5.810 points, un niveau qui n'avait plus été connu depuis la fin janvier, et qui tranche très nettement avec la dynamique observée ces dernières semaines.



Sur le front du coronavirus, Pékin a indiqué ce week-end que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en dehors de la province du Hubei - considérée comme l'épicentre de l'épidémie - avait tendance à baisser. Les autorités chinoises ont notamment déclaré avoir recensé 409 nouveaux cas dans la partie continentale du pays, dont 398 au Hubei, pour 149 nouveaux décès.



Mais ce sont les récents développements de la maladie en Europe, tout particulièrement en Italie où le virus aurait déjà fait deux morts et contaminé près de 80 personnes, qui sont jugés bien plus préoccupants. La Bourse de Milan recule, d'ailleurs, de -4,5% ce matin !



De nouveaux indicateurs d'activité seront publiés dans les jours qui viennent. 'Les enquêtes économiques dévoilées (la semaine dernière) ont laissé penser que la zone euro résistait mieux que prévu au coronavirus, rappellent les équipes de Capital Economics. Mais les détails des indices PMI ont aussi montré que le virus avait affecté le secteur manufacturier de la région et les risques additionnels à la baisse n'ont pas reflué.'



De nouveaux indices du climat des affaires dans l'industrie seront également présentés aux États-Unis. Les investisseurs suivront notamment l'indice de la Fed de Richmond demain ainsi que le PMI de Chicago vendredi.



En attendant, l'institut Ifo fait savoir que son indice du sentiment des milieux d'affaires allemands s'est très légèrement amélioré, passant de 96 en janvier à 96,1 ce mois-ci, alors que le consensus craignait au contraire une contraction vers 95.



Dans l'actualité des valeurs, alors qu'approche le salon de l'automobile de Genève, le groupe Renault dévoile ce matin la version électrique de sa citadine-phare, la Twingo. Baptisée Z.E., cette version est ainsi équipée d'une batterie de 22 kWh, qui offre entre 180 et 250 kilomètres d'autonomie selon les cycles, pour une vitesse maximum de 135 km/h.



Le géant énergétique Total annonce la mise en oeuvre de son opération annuelle d'augmentation de capital réservée à ses salariés et anciens salariés, pour un nombre maximum d'actions pouvant être émises de 18 millions.



