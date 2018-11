CAC 40 : lutte pour conserver ses maigres gains de la semaine

09/11/2018 | 11:01

Après un message sans surprise communiqué par la Fed hier soir - la banque centrale a confirmé que la solidité de l'économie américaine justifiait sa volonté de poursuivre son cycle de resserrement monétaire, avec à la clé une quatrième hausse de taux pour 2018 d'ici Noël -, le CAC 40 lutte ce vendredi pour achever la semaine sur de maigres gains.



Las, peu avant 11 heures, les pertes du jour sont pour l'instant trop importantes pour rester au moins à l'équilibre sur 5 jours. Avec un -0,8% (5.090 points), l'indice phare de la place de marché parisienne recule ainsi en ce moment de -0,2% depuis lundi.



'La stratégie de normalisation de la politique monétaire, qui vise aussi à contre-balancer une politique budgétaire bien trop excessive, devrait continuer au cours de l'année 2019 tant que le marché de l'emploi et l'évolution de l'inflation le permettront. Le marché n'a pas été ému par le maintien du statu quo', retient Saxo Banque.



Le calendrier économique du jour comporte quelques indicateurs (prix à la production aux Etats-Unis, confiance des consommateurs du Michigan...) susceptibles d'inverser la tendance. Ils paraîtront dans l'après-midi.



En attendant, l'euro recule légèrement (-0,3%), à 1,1325 dollar. Le Brent est à 70,5 dollars (-0,7%).



Dans l'actualité des valeurs, Rubis (-12%) plonge après une publication trimestrielle décevante selon des analystes. Sanctionnant un 'manque d'énergie au 3e trimestre', Portzamparc a notamment dégradé son conseil sur l'action Rubis ce matin, en revenant de 'renforcer' à 'conserver'. L'objectif de cours est ajusté de 52,7 à 51,4 euros.



Chute également pour Nexans, après une révision en baisse des objectifs 2018. Le titre recule de -13,7%.



Mieux orienté (+4,2%), Edenred a annoncé hier avoir conclu un accord portant sur l'acquisition de Corporate Spending Innovations (CSI). Il s'agit de l'un des tout premiers fournisseurs de solutions automatisées pour le paiement inter-entreprises en Amérique du Nord.



Cette acquisition, d'un montant d'environ 600 millions de dollars, s'inscrit dans la continuité d'un partenariat européen établi il y a près de deux ans entre les deux sociétés.



Keyrus (-3,3%) indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 63,7 millions d'euros au troisième trimestre 2018, en augmentation de 8,8% par rapport au troisième trimestre 2017 (+10,5% à périmètre et taux de change constants). Sur les neuf premiers mois de l'année, la croissance du groupe de services informatiques s'élève à 7,5% à 199,5 millions (+9,1% à périmètre et taux de change constants). Cette hausse organique est impactée de 5,3 millions d'effet de change défavorable en 2018.





