CAC 40 : nervosité ambiante, semaine décisive en vue

10/12/2018 | 10:37

La Bourse de Paris ouvre cette semaine décisive à bien des égards dans le rouge, sous la barre symbolique des 4.800 points, dans un contexte marqué par une nervosité ambiante incontestable.



Ainsi, le CAC 40 s'affiche en recul de -0,7%, tombant à 4.780 points, alors que sont attendus dans les prochains jours les résultats du vote du Parlement britannique sur le projet d'accord trouvé par Theresa May et Bruxelles sur les conditions de séparation du Royaume-Uni et de l'Union européenne (demain) et la réunion de la Banque centrale européenne (jeudi) qui devrait officiellement mettre un terme à son programme d'assouplissement quantitatif.



Ajoutez à cela des mauvaises nouvelles récentes comme un retour des tensions commerciales ou encore un ralentissement de la croissance, ainsi que l'arrivée cette semaine de plusieurs indicateurs de premier plan comme les PMI, l'inflation américaines ou la consommation aux Etats-Unis, et vous comprenez vite la réticence des investisseurs à prendre des risques ce lundi. Le traditionnel 'rally' de fin d'année semble ainsi suspendu à une hypothétique accumulation de bonnes surprises !



Ainsi, certains spécialistes techniques estiment que tant que le CAC demeure sous les 4.850 points, un retour vers les 4.640 points à plus long terme n'est pas à exclure...



En attendant, du côté des statistiques du jour, l'Allemagne a vu son excédent commercial se réduire à 17,3 milliards d'euros en octobre, tassement qui traduit une hausse de 1,3% des importations alors que les exportations ne se sont accrues que de 0,7%.



Du côté des changes, l'euro s'affiche à 1,1421 dollar (+0,4%). Le Brent avance pour sa part de près d'1%, porté à 61,95 dollars.



S'agissant des valeurs, aucune annonce majeure n'est attendue ce lundi, sauf surprise. Notons tout de même qu'Air France-KLM prend 1,7% à Paris (plus forte hausse du SBF 120), dans le sillage d'un trafic passage en hausse de 4,8% au titre du mois de novembre, ce qui a abouti à un coefficient d'occupation amélioré de 0,7 point à 86,3%.



Eramet décroche largement, reculant en effet de plus de -22%. Le groupe a annoncé prendre des mesures correctives dans le cadre d'une revue des processus qualité au sein de sa branche alliages, ayant constaté des non conformités dans le système de management de la qualité au sein de cette branche.



Alstom (-0,3%) annonce avoir été choisi par Mumbai Metro Rail Corporation Limited (MMRCL) pour fournir Urbalis 400, sa dernière génération de la technologie de signalisation CBTC, destiné à la ligne 3 du métro de Mumbai, un contrat de plus de 100 millions d'euros.





