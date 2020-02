CAC 40 : nette hausse après les indices PMI

05/02/2020 | 11:01

La Bourse de Paris s'affiche en nette hausse ce matin, les investisseurs poursuivant le rebond après la publication des indices PMI pour le Vieux Continent.



Ainsi, le CAC 40, en hausse de +1,2%, s'affiche tout juste en-dessous des 6.000 points.



Après plusieurs séances dans le rouge, les marchés boursiers ont repris vie cette semaine, notamment grâce à la publication d'indicateurs économiques encourageants aux États-Unis. Rappelons que le marché parisien a signé hier un gain de +1,8% à 5.935 points, sa plus forte hausse depuis le 8 août dernier.



Se redressant de 50,9 à 51,3, l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro affiche un niveau légèrement supérieur à son estimation flash (50,9), mais ne signale cependant qu'un rythme de croissance modéré dans la zone de la monnaie unique.



Le secteur des services est demeuré le principal moteur de la croissance en janvier, indique IHS Markit, ce malgré un ralentissement de la hausse de son activité par rapport à décembre. Dans le secteur manufacturier, la baisse de la production s'est poursuivie, portant l'actuelle phase de contraction à un an.



Se repliant de 52,0 en décembre 2019 à 51,1, l'indice composite d'IHS Markit de l'activité globale signale une croissance seulement modeste du secteur privé français en janvier, la plus faible depuis septembre dernier.



Ce ralentissement reflète une modération de la croissance dans le secteur des services, celle-ci ayant affiché son plus faible rythme depuis avril 2018, alors que la hausse de la production s'est légèrement accélérée dans le secteur manufacturier.



Attention toutefois, les effets du coronavirus ne sont toutefois pas encore intégrés dans les indices PMI, la majorité des enquêtes d'opinion ayant été bouclées avant le 25 janvier.



Au rayon statistiques, les investisseurs prendront également connaissance des chiffres de l'enquête ADP sur l'emploi privé aux États-Unis et de la balance commerciale américaine.



Dans l'actualité des valeurs, Vinci publie au titre de 2019 un résultat net part du groupe en hausse de 9,3% à 3.260 millions d'euros et un résultat opérationnel sur activité (ROPA) en croissance de 14,8% à 5,7 milliards, représentant 11,9% du chiffre d'affaires contre 11,5% en 2018.



BNP Paribas publie pour 2019 un résultat net part du groupe de 8.173 millions d'euros, en hausse de 8,6% (+4,7% hors éléments exceptionnels) et un résultat brut d'exploitation de 13.260 millions, en hausse de 11,2% pour les pôles opérationnels.



Atos a annoncé mardi soir avoir finalisé l'acquisition de Maven Wave, une société américaine de conseil en technologie spécialisée dans les solutions de transformation numérique pour les grandes entreprises.





