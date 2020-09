CAC 40 : nette hausse malgré des indices PMI décevants

03/09/2020 | 10:52

Comme attendu, la Bourse de Paris s'affiche en nette hausse ce matin, au lendemain d'une nouvelle progression de Wall Street, qui reste dopée par la vigueur de ses poids lourds technologiques, et ce malgré des indices PMI décevants.



Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 progresse de +1,8%. Il s'affiche ainsi à 5.120 points, au-dessus donc du seuil symbolique des 5.100.



Rappelons que le CAC et les places européennes ont accumulé un retard de performance historique au cours des trois derniers mois et les investisseurs attendent depuis le début du second semestre un rééquilibrage qui tarde à se manifester. Le différentiel entre le CAC et le Nasdaq atteint désormais 50% sur l'ensemble de l'année (+33% pour l'indice technologique, contre -16% à Paris).



Car le Nasdaq a réussi à se hisser vers de nouveaux sommets hier soir dans le sillage de la progression continue des ténors de la haute technologie comme Microsoft (+1,9%) ou Facebook (+2,4%).



Du côté des statistiques du jour, se repliant fortement de 57,3 en juillet à 51,6 en août, l'indice composite de l'activité globale calculé par IHS Markit met en évidence une hausse seulement modeste de l'activité dans le secteur privé français.



Ce net ralentissement de l'expansion de l'activité globale a reflété une forte décélération de la croissance dans le secteur manufacturier comme dans celui des services, la croissance ayant toutefois affiché un rythme légèrement plus marqué chez les fabricants.



Idem en Europe : le PMI composite de l'activité globale dans la zone euro s'affiche à 51,9 pour le mois d'août, après 54,9 en juillet. En nette baisse, il est néanmoins légèrement supérieur à son estimation flash, qui était de 51,6. L'ndice final de l'activité de services dans la zone euro s'affiche pour sa part à 50,5 (après 54,7 en juillet, et une estimation flash à 50,1).



Dans l'actualité des valeurs, Sanofi et GSK annoncent le lancement d'un essai clinique de phase I/II de leur vaccin adjuvanté contre la Covid-19, qui repose sur la technologie à base de protéine recombinante de Sanofi et sur l'adjuvant à usage pandémique développé par GSK.



Iliad dévoile pour les six premiers mois de 2020 un résultat net en forte hausse à 208 millions d'euros et un rebond de l'EBITDAaL de 9,4% à 876 millions, avec une amélioration de la rentabilité en France (+5,6%) et en Italie (réduction des pertes de 22,5%).



L'opérateur de télécommunications, maison-mère de Free, revendique une hausse de 6,8% de son chiffre d'affaires, à 2,78 milliards d'euros, avec notamment un nombre total d'abonnés en France approchant les 20 millions au 30 juin, en hausse de 145.000 sur trois mois.



Le titre Vallourec chute ce matin de près de -10% (suite à une chute d'environ 10% hier) après la dégradation à CCC- hier soir de S&P suite à l'annonce d'une extension de la restructuration financière. La société a indiqué mardi poursuivre des discussions, notamment avec ses actionnaires de référence et ses banques, en vue de la définition d'un nouveau dispositif de refinancement.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.