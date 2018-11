CAC 40 : nouveau repli derrière Wall Street

20/11/2018 | 08:34

La Bourse de Paris devrait s'inscrire en baisse mardi dans les premiers échanges, poursuivant son recul au lendemain d'un lourd repli à New York, toujours très inquiet de l'évolution des questions commerciales.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - abandonne 21 points à 4949 points, annonçant une ouverture dans le rouge.



Le marché parisien a aligné hier une cinquième séance de repli sur six et enfoncé le seuil des 5000 points, ce qui pousse désormais les chartistes à anticiper un nouveau test des 4950 points, qui avaient été atteints à la fin octobre.



Il est vrai que Wall Street a lourdement chuté dans la nuit, un recul qui semblait prévisible après la montée des ressentiments entre la Chine et les Etats-Unis au sommet de l'APEC ce week-end.



Un incident aurait notamment éclaté entre le vice-président américain Mike Pence et les émissaires chinois, qui n'ont pas apprécié que Pékin soit mis au pilori pour ses mauvaises pratiques commerciales dans le projet de communiqué final du sommet.



Résultat, aucun communiqué n'a été publié et le Dow Jones décrochait de 1,6% au terme des échanges, tandis que le Nasdaq dévissait de plus de 3%.



'Le sentiment de marché a tourné à l'aigre hier, avec un repli de tous les marchés d'actions à travers le globe', rappellent ce matin les équipes de Danske Bank.



En Asie, l'indice Nikkei de Tokyo accusait 1,1% de pertes en fin de séance ce mardi, tandis que le Hang Seng de Hong Kong cédait pas loin de 1,9%.



Quelques statistiques figurent au calendrier aujourd'hui - dont les derniers chiffres de l'immobilier aux Etats-Unis - mais il est peu probable que ces données entraînent un retournement de situation.



Si tout se passe bien, un rebond en 'W' pourrait s'enclencher dans la zone des 4950 points, estiment les analystes techniques, qui précisent toutefois que cette probabilité est de l'ordre de 50/50.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.