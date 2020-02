CAC 40 : nouvel recul, direction les 5.760 points

25/02/2020 | 11:26

La Bourse de Paris perd de nouveau du terrain ce matin, les investisseurs ne parvenant pas à se reprendre après la spectaculaire dégringolade de la veille.



Ainsi, le CAC 40 recule ce matin de -0,5%. Il s'affiche juste au-dessus des 5.760 points. Rappelons, s'il le fallait, qu'hier l'indice phare de la place de marché parisienne avait dévissé de -4%.



'Le coronavirus a atteint le plus haut point anxiogène sur les différents marchés mondiaux. (...) Dans ce contexte, la volatilité va évidemment rester importante. La première nécessité étant de se stabiliser sur la zone de moyen terme entre 5.760 et 5.805 points avant d'envisager un rebond technique et combler une première partie du gap laissé ouvert des 6.000 points jusqu'à 5.880 points', commentent ce matin les équipes de Kiplink.



'Dans cette configuration délicate et en cas d'une poursuite baissière, nous surveillerons les seuils inférieurs de 5.760 et 5.735 points.'



Les derniers développements sur le front du coronavirus ont en tout cas de quoi inquiéter. Si elle observe un déclin de la maladie en Chine, l'OMS juge notamment 'très préoccupante (...) l'augmentation soudaine' de nouveaux cas en Italie, en Iran et en Corée du Sud. L'organisation mondiale de la santé évoque ainsi un 'risque de pandémie', alors que plusieurs cas suspects ont été évoqués en France.



Du côté des statistiques, le climat des affaires en France se montre stable en février, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise, qui se maintient à 105 et reste donc au-dessus de sa moyenne de longue période (100).



Comparé à janvier, le climat des affaires gagne un point dans le commerce de détail et les services, tandis qu'il demeure stable dans le bâtiment et l'industrie. Dans tous les secteurs, le climat des affaires se situe au-dessus de sa moyenne de longue période.



Dans l'actualité des valeurs, Coface fait part de la cession par Natixis de 29,5% de son capital à Arch Capital Group Ltd, Natixis ayant aussi l'intention de ne plus siéger au conseil d'administration de Coface à compter de la réalisation définitive de l'opération.



Korian annonce être en négociation exclusive pour une prise de participation majoritaire dans le capital de Move In Med, start-up spécialisée dans les services et outils numériques pour améliorer le parcours de patients atteints de maladies chroniques.



Après l'ouverture par le procureur de la République de Nanterre, le 19 février, d'une information judiciaire contre X pour des faits commis au détriment du groupe, Renault SAS indique s'être constitué partie civile afin de faire valoir ses droits.



