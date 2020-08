CAC 40 : nouvelle avalanche de résultats en Europe

06/08/2020 | 08:40

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère baisse jeudi matin à l'orée d'une séance marquée par une nouvelle avalanche de résultats d'entreprises en Europe.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance août - rétrocède 23 points à 4907,5 points, annonçant un modeste reflux à l'ouverture.



Le début de journée a été animé par de nombreuses publications de résultats. Parmi les groupes ayant publié leurs comptes ce matin figurent AXA, adidas, Crédit Agricole, ING, Merck, Siemens et UniCredit.



Une certaine prudence semble également se faire sentir à quelques heures de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre.



Les marchés n'anticipent aucune modification de taux ou de rachats d'actifs, mais surveilleront le discours de la banque centrale, avec l'espoir qu'elle continue à faire preuve d'un ton accommodant.



Les investisseurs prendront tout de même le temps de jeter un oeil, dans la matinée, aux chiffres des commandes à l'industrie en Allemagne puis, en début d'après-midi, aux inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis.



Le marché parisien avait peu varié hier, oscillant entre 4915 et 4935 points avant d'en terminer à 4933 points (+0,9%), la tendance positive s'étant trouvée renforcée par l'accélération du rythme de la croissance dans le secteur tertiaire aux Etats-Unis (ISM des services).



Wall Street a de son côté manifesté sa confiance dans l'adoption imminente d'un plan de relance de 1.000 milliards par le Congrès et dans la vigueur de l'économie américaine après la publication de solides statistiques.



Au coup de cloche final, le Dow Jones alignait une quatrième hausse d'affilée et s'adjugeait 1,4%, tandis que le Nasdaq signait un nouveau florilège de records absolus.



Le séance a également été marquée par de nouveaux plus hauts historiques pour l'or, alors que le dollar rechutait en direction du seuil de 1,19 face à l'euro.



